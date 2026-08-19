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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Epic Chain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Epic Chain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Epic Chain (EPIC) texniki analizi

Bugünkü Epic Chain (EPIC) texniki analizi

Epic Chain analizi səhifəsi EPIC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Epic Chain analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Epic Chain (EPIC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3635--+0,33%-17,93%+14,95%
Epic Chain qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Epic Chain texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Epic Chain anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 0
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 0Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3675
0,3658
R2
0,3658
0,3645
R1
0,364
0,3637
PP
0,3623
0,3623
S1
0,3605
0,361
S2
0,3588
0,3602
S3
0,357
0,3588

Epic Chain bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,25M
$5,77 M
$6,02 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,75 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,75 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Epic Chain kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEPICUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,36
2026-08-18$0,07 M0,35
2026-08-17-$0,02 M0,35
2026-08-16-$0,02 M0,36
2026-08-15-$0,07 M0,34

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Epic Chain haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Epic Chain (EPIC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Epic Chain qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EPIC/USDT
$0,3629
$0,3629$0,3629
+4,64%
506.07K (USDT)
EPIC/USDC
$0,3624
$0,3624$0,3624
+4,37%
152.80K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EPIC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 0,3635 USD

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