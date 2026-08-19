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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Enso üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Enso üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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ENSO nədir

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ENSO Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Enso (ENSO) texniki analizi

Bugünkü Enso (ENSO) texniki analizi

Enso analizi səhifəsi ENSO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Enso analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Enso (ENSO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,8111---17,00%+16,25%-1,16%
Enso qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Enso texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Enso anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 14
Neytral 1
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,8096
0,8096
R2
0,8096
0,8095
R1
0,8095
0,8095
PP
0,8095
0,8095
S1
0,8094
0,8094
S2
0,8094
0,8094
S3
0,8093
0,8094

Enso bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$3,26 M
$3,45 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,25 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,26 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,89 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,90 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Enso kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıENSOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,82
2026-08-18$0,08 M0,81
2026-08-17-$0,09 M0,79
2026-08-16-$0,17 M0,81
2026-08-15$0,79 M0,85

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Enso haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Enso (ENSO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Enso qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ENSO/USDT
$0,8107
$0,8107$0,8107
-0,40%
115.14K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ENSO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ENSO
ENSO
USD
USD

1 ENSO = 0,8111 USD

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