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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HeyElsa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HeyElsa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ELSA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ELSA Qiymət Məlumatları

ELSA nədir

ELSA Whitepaper

ELSA Rəsmi Veb-saytı

ELSA Tokenomikası

ELSA Qiymət Proqnozu

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Bugünkü HeyElsa (ELSA) texniki analizi

Bugünkü HeyElsa (ELSA) texniki analizi

HeyElsa analizi səhifəsi ELSA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda HeyElsa analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

HeyElsa (ELSA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04237---18,56%-12,54%-36,59%
HeyElsa qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

HeyElsa texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış HeyElsa anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 2
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04268
0,04257
R2
0,04257
0,04251
R1
0,04252
0,04247
PP
0,04241
0,04241
S1
0,04236
0,04235
S2
0,04225
0,04231
S3
0,0422
0,04225

HeyElsa bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,18M
$1,33 M
$1,51 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

HeyElsa kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıELSAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,04
2026-08-18-$0,02 M0,04
2026-08-17-$0,09 M0,04
2026-08-16-$0,08 M0,05
2026-08-15-$0,01 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də HeyElsa (ELSA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı HeyElsa qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ELSA/USDT
$0,04236
$0,04236$0,04236
+1,82%
1.82M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ELSA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ELSA
ELSA
USD
USD

1 ELSA = 0,04237 USD

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