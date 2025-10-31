Bugünkü canlı ELA qiyməti 1.444 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ELA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ELA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ELA qiyməti 1.444 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ELA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ELA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ELA qiyməti(ELA)

1 ELA / USD Canlı Qiyməti:

$1,444
$1,444$1,444
+3,66%1D
USD
ELA (ELA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:03 (UTC+8)

ELA (ELA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,347
$ 1,347$ 1,347
24 saat Aşağı
$ 1,484
$ 1,484$ 1,484
24 saat Yüksək

$ 1,347
$ 1,347$ 1,347

$ 1,484
$ 1,484$ 1,484

--
----

--
----

+0,97%

+3,66%

-5,69%

-5,69%

ELA (ELA) canlı qiyməti $ 1,444. ELA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,347 və ən yüksək $ 1,484 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ELA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ELA son bir saat ərzində +0,97%, 24 saat ərzində +3,66% və son 7 gündə isə -5,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ELA (ELA) Bazar Məlumatları

--
----

$ 8,24K
$ 8,24K$ 8,24K

$ 40,75M
$ 40,75M$ 40,75M

--
----

28.220.000
28.220.000 28.220.000

ELASTOS

ELA üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 8,24K təşkil edir. ELA üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 28220000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 40,75M təşkil edir.

ELA (ELA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün ELA qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,05098+3,66%
30 Gün$ -0,403-21,82%
60 Gün$ +0,444+44,40%
90 Gün$ +0,444+44,40%
Bugünkü ELA Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ELA $ +0,05098 (+3,66%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

ELA 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,403 (-21,82%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

ELA 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ELA $ +0,444 (+44,40%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

ELA 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,444 (+44,40%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

ELA (ELA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi ELA Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

ELA (ELA) Nədir?

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC ELA investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ELA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə ELA haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız ELA satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

ELA Qiymət Proqnozu (USD)

ELA (ELA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ELA (ELA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ELA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ELA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ELA (ELA) Tokenomikası

ELA (ELA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ELA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

ELA (ELA) necə alınır?

Necə ELA alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım ELA Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ELA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 ELA(ELA) / VND
37.998,86
1 ELA(ELA) / AUD
A$2,19488
1 ELA(ELA) / GBP
1,09744
1 ELA(ELA) / EUR
1,24184
1 ELA(ELA) / USD
$1,444
1 ELA(ELA) / MYR
RM6,05036
1 ELA(ELA) / TRY
60,67688
1 ELA(ELA) / JPY
¥220,932
1 ELA(ELA) / ARS
ARS$2.077,68496
1 ELA(ELA) / RUB
115,4478
1 ELA(ELA) / INR
127,98172
1 ELA(ELA) / IDR
Rp23.672,12736
1 ELA(ELA) / PHP
84,96496
1 ELA(ELA) / EGP
￡E.68,18568
1 ELA(ELA) / BRL
R$7,76872
1 ELA(ELA) / CAD
C$2,00716
1 ELA(ELA) / BDT
176,54344
1 ELA(ELA) / NGN
2.089,71348
1 ELA(ELA) / COP
$5.596,88624
1 ELA(ELA) / ZAR
R.24,92344
1 ELA(ELA) / UAH
60,63356
1 ELA(ELA) / TZS
T.Sh.3.547,908
1 ELA(ELA) / VES
Bs319,124
1 ELA(ELA) / CLP
$1.360,248
1 ELA(ELA) / PKR
Rs407,43904
1 ELA(ELA) / KZT
766,042
1 ELA(ELA) / THB
฿46,65564
1 ELA(ELA) / TWD
NT$44,37412
1 ELA(ELA) / AED
د.إ5,29948
1 ELA(ELA) / CHF
Fr1,1552
1 ELA(ELA) / HKD
HK$11,20544
1 ELA(ELA) / AMD
֏552,82096
1 ELA(ELA) / MAD
.د.م13,37144
1 ELA(ELA) / MXN
$26,75732
1 ELA(ELA) / SAR
ريال5,415
1 ELA(ELA) / ETB
Br222,015
1 ELA(ELA) / KES
KSh186,55036
1 ELA(ELA) / JOD
د.أ1,023796
1 ELA(ELA) / PLN
5,28504
1 ELA(ELA) / RON
лв6,33916
1 ELA(ELA) / SEK
kr13,61692
1 ELA(ELA) / BGN
лв2,42592
1 ELA(ELA) / HUF
Ft484,56308
1 ELA(ELA) / CZK
30,35288
1 ELA(ELA) / KWD
د.ك0,441864
1 ELA(ELA) / ILS
4,693
1 ELA(ELA) / BOB
Bs9,97804
1 ELA(ELA) / AZN
2,4548
1 ELA(ELA) / TJS
SM13,2848
1 ELA(ELA) / GEL
3,91324
1 ELA(ELA) / AOA
Kz1.323,55596
1 ELA(ELA) / BHD
.د.ب0,542944
1 ELA(ELA) / BMD
$1,444
1 ELA(ELA) / DKK
kr9,3138
1 ELA(ELA) / HNL
L37,91944
1 ELA(ELA) / MUR
65,67312
1 ELA(ELA) / NAD
$24,86568
1 ELA(ELA) / NOK
kr14,5122
1 ELA(ELA) / NZD
$2,51256
1 ELA(ELA) / PAB
B/.1,444
1 ELA(ELA) / PGK
K6,09368
1 ELA(ELA) / QAR
ر.ق5,25616
1 ELA(ELA) / RSD
дин.146,19056
1 ELA(ELA) / UZS
soʻm17.397,58636
1 ELA(ELA) / ALL
L120,76172
1 ELA(ELA) / ANG
ƒ2,58476
1 ELA(ELA) / AWG
ƒ2,5992
1 ELA(ELA) / BBD
$2,888
1 ELA(ELA) / BAM
KM2,42592
1 ELA(ELA) / BIF
Fr4.271,352
1 ELA(ELA) / BND
$1,8772
1 ELA(ELA) / BSD
$1,444
1 ELA(ELA) / JMD
$230,88116
1 ELA(ELA) / KHR
5.799,19064
1 ELA(ELA) / KMF
Fr610,812
1 ELA(ELA) / LAK
31.391,30372
1 ELA(ELA) / LKR
රු439,56804
1 ELA(ELA) / MDL
L24,37472
1 ELA(ELA) / MGA
Ar6.475,3292
1 ELA(ELA) / MOP
P11,552
1 ELA(ELA) / MVR
22,0932
1 ELA(ELA) / MWK
MK2.506,94284
1 ELA(ELA) / MZN
MT92,2716
1 ELA(ELA) / NPR
रु204,84584
1 ELA(ELA) / PYG
10.240,848
1 ELA(ELA) / RWF
Fr2.095,244
1 ELA(ELA) / SBD
$11,88412
1 ELA(ELA) / SCR
20,33152
1 ELA(ELA) / SRD
$55,955
1 ELA(ELA) / SVC
$12,635
1 ELA(ELA) / SZL
L24,86568
1 ELA(ELA) / TMT
m5,054
1 ELA(ELA) / TND
د.ت4,242472
1 ELA(ELA) / TTD
$9,77588
1 ELA(ELA) / UGX
Sh5.030,896
1 ELA(ELA) / XAF
Fr817,304
1 ELA(ELA) / XCD
$3,8988
1 ELA(ELA) / XOF
Fr817,304
1 ELA(ELA) / XPF
Fr148,732
1 ELA(ELA) / BWP
P19,3496
1 ELA(ELA) / BZD
$2,90244
1 ELA(ELA) / CVE
$137,35328
1 ELA(ELA) / DJF
Fr255,588
1 ELA(ELA) / DOP
$92,66148
1 ELA(ELA) / DZD
د.ج187,67668
1 ELA(ELA) / FJD
$3,26344
1 ELA(ELA) / GNF
Fr12.555,58
1 ELA(ELA) / GTQ
Q11,06104
1 ELA(ELA) / GYD
$302,27252
1 ELA(ELA) / ISK
kr180,5

ELA Mənbəyi

ELA haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi ELA Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: ELA Haqqında Digər Suallar

Bugünkü ELA (ELA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ELA qiyməti 1,444 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ELA / USD cari qiyməti nədir?
ELA / USD cari qiyməti $ 1,444 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ELA üçün bazar dəyəri nədir?
ELA üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ELA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ELA aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
ELA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ELA ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ELA qiyməti (ATL) nədir?
ELA ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
ELA ticarət həcmi nədir?
ELA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 8,24K USD.
ELA bu il daha da yüksələcək?
ELA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ELA qiymət proqnozuna baxın.
ELA (ELA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

