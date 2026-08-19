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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EigenLayer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EigenLayer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

EIGEN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EIGEN Qiymət Məlumatları

EIGEN nədir

EIGEN Whitepaper

EIGEN Rəsmi Veb-saytı

EIGEN Tokenomikası

EIGEN Qiymət Proqnozu

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Bugünkü EigenLayer (EIGEN) texniki analizi

Bugünkü EigenLayer (EIGEN) texniki analizi

EigenLayer analizi səhifəsi EIGEN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda EigenLayer analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

EigenLayer (EIGEN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1691---4,31%-27,12%-13,20%
EigenLayer qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

EigenLayer texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış EigenLayer anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 7
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 9
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1688
0,1688
R2
0,1688
0,1687
R1
0,1687
0,1687
PP
0,1687
0,1687
S1
0,1686
0,1686
S2
0,1686
0,1686
S3
0,1685
0,1686

EigenLayer bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,69M
$3,38 M
$4,07 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$1,15 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,21 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$3,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EigenLayer kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEIGENUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,07 M0,17
2026-08-18$0,00 M0,17
2026-08-17-$0,07 M0,17
2026-08-16-$0,06 M0,17
2026-08-15$0,00 M0,17

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EigenLayer haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də EigenLayer (EIGEN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı EigenLayer qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EIGEN/USDT
$0,1691
$0,1691$0,1691
-1,61%
515.21K (USDT)
EIGEN/USDC
$0,169
$0,169$0,169
-1,34%
318.70K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EIGEN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 0,1691 USD

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