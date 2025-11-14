Egg Smash (EGSM) Tokenomikası

Egg Smash (EGSM) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:13:46 (UTC+8)
Egg Smash (EGSM) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Egg Smash (EGSM) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
--
----
Ümumi Təchizat:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
--
----
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 3,20K
$ 3,20K$ 3,20K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,02
$ 0,02$ 0,02
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
--
----
Cari Qiymət:
$ 0,00000032
$ 0,00000032$ 0,00000032

Egg Smash (EGSM) Məlumatları

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Rəsmi Veb-sayt:
https://t.me/EggRushBot
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1ukZw_aaG1vPt_vvur2A3fKON-LuEIySQ/view
Block Explorer
https://bscscan.com/token/0xff5d15a1e71647e980f9f1fd469a3c81151c42c5

Egg Smash (EGSM) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Egg Smash (EGSM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum EGSM token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

EGSM tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq EGSM tokenomikasını başa düşdünüzsə, EGSM tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

EGSM Necə Alınır?

Egg Smash (EGSM) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla EGSM almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

Egg Smash (EGSM) Qiymət Tarixçəsi

EGSM qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

EGSM Qiymət Proqnozu

EGSM kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? EGSM qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

