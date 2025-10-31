Bugünkü canlı Egg Smash qiyməti 0.00000109 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EGSM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EGSM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Egg Smash qiyməti 0.00000109 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EGSM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EGSM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Egg Smash Logosu

Egg Smash qiyməti(EGSM)

1 EGSM / USD Canlı Qiyməti:

$0,00000109
$0,00000109$0,00000109
0,00%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:25:55 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000109
$ 0,00000109$ 0,00000109
24 saat Aşağı
$ 0,00000109
$ 0,00000109$ 0,00000109
24 saat Yüksək

$ 0,00000109
$ 0,00000109$ 0,00000109

$ 0,00000109
$ 0,00000109$ 0,00000109

--
----

--
----

0,00%

0,00%

-13,50%

-13,50%

Egg Smash (EGSM) canlı qiyməti $ 0,00000109. EGSM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000109 və ən yüksək $ 0,00000109 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EGSM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EGSM son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə -13,50% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Egg Smash (EGSM) Bazar Məlumatları

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 10,90K
$ 10,90K$ 10,90K

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

BSC

Egg Smash üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 0,00 təşkil edir. EGSM üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,90K təşkil edir.

Egg Smash (EGSM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Egg Smash qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ -0,00000046-29,68%
60 Gün$ -0,0001534-99,30%
90 Gün$ -0,00099891-99,90%
Bugünkü Egg Smash Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün EGSM $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Egg Smash 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00000046 (-29,68%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Egg Smash 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə EGSM $ -0,0001534 (-99,30%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Egg Smash 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00099891 (-99,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Egg Smash (EGSM) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Egg Smash Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Egg Smash (EGSM) Nədir?

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Egg Smash investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- EGSM steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Egg Smash haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Egg Smash satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Egg Smash Qiymət Proqnozu (USD)

Egg Smash (EGSM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Egg Smash (EGSM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Egg Smash üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Egg Smash qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Egg Smash (EGSM) Tokenomikası

Egg Smash (EGSM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EGSM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Egg Smash (EGSM) necə alınır?

Necə Egg Smash alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Egg Smash Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

EGSM Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Egg Smash(EGSM) / VND
0,02868335
1 Egg Smash(EGSM) / AUD
A$0,0000016568
1 Egg Smash(EGSM) / GBP
0,0000008284
1 Egg Smash(EGSM) / EUR
0,0000009374
1 Egg Smash(EGSM) / USD
$0,00000109
1 Egg Smash(EGSM) / MYR
RM0,0000045671
1 Egg Smash(EGSM) / TRY
0,0000458018
1 Egg Smash(EGSM) / JPY
¥0,00016677
1 Egg Smash(EGSM) / ARS
ARS$0,0015683356
1 Egg Smash(EGSM) / RUB
0,0000871455
1 Egg Smash(EGSM) / INR
0,0000966067
1 Egg Smash(EGSM) / IDR
Rp0,0178688496
1 Egg Smash(EGSM) / PHP
0,0000641356
1 Egg Smash(EGSM) / EGP
￡E.0,0000514698
1 Egg Smash(EGSM) / BRL
R$0,0000058642
1 Egg Smash(EGSM) / CAD
C$0,0000015151
1 Egg Smash(EGSM) / BDT
0,0001332634
1 Egg Smash(EGSM) / NGN
0,0015774153
1 Egg Smash(EGSM) / COP
$0,0042247964
1 Egg Smash(EGSM) / ZAR
R.0,0000188134
1 Egg Smash(EGSM) / UAH
0,0000457691
1 Egg Smash(EGSM) / TZS
T.Sh.0,00267813
1 Egg Smash(EGSM) / VES
Bs0,00024089
1 Egg Smash(EGSM) / CLP
$0,00102678
1 Egg Smash(EGSM) / PKR
Rs0,0003075544
1 Egg Smash(EGSM) / KZT
0,000578245
1 Egg Smash(EGSM) / THB
฿0,0000352179
1 Egg Smash(EGSM) / TWD
NT$0,0000334957
1 Egg Smash(EGSM) / AED
د.إ0,0000040003
1 Egg Smash(EGSM) / CHF
Fr0,000000872
1 Egg Smash(EGSM) / HKD
HK$0,0000084584
1 Egg Smash(EGSM) / AMD
֏0,0004172956
1 Egg Smash(EGSM) / MAD
.د.م0,0000100934
1 Egg Smash(EGSM) / MXN
$0,0000201977
1 Egg Smash(EGSM) / SAR
ريال0,0000040875
1 Egg Smash(EGSM) / ETB
Br0,0001675875
1 Egg Smash(EGSM) / KES
KSh0,0001408171
1 Egg Smash(EGSM) / JOD
د.أ0,00000077281
1 Egg Smash(EGSM) / PLN
0,0000039894
1 Egg Smash(EGSM) / RON
лв0,0000047851
1 Egg Smash(EGSM) / SEK
kr0,0000102787
1 Egg Smash(EGSM) / BGN
лв0,0000018312
1 Egg Smash(EGSM) / HUF
Ft0,0003657713
1 Egg Smash(EGSM) / CZK
0,0000229118
1 Egg Smash(EGSM) / KWD
د.ك0,00000033354
1 Egg Smash(EGSM) / ILS
0,0000035425
1 Egg Smash(EGSM) / BOB
Bs0,0000075319
1 Egg Smash(EGSM) / AZN
0,000001853
1 Egg Smash(EGSM) / TJS
SM0,000010028
1 Egg Smash(EGSM) / GEL
0,0000029539
1 Egg Smash(EGSM) / AOA
Kz0,0009990831
1 Egg Smash(EGSM) / BHD
.د.ب0,00000040984
1 Egg Smash(EGSM) / BMD
$0,00000109
1 Egg Smash(EGSM) / DKK
kr0,0000070305
1 Egg Smash(EGSM) / HNL
L0,0000286234
1 Egg Smash(EGSM) / MUR
0,0000495732
1 Egg Smash(EGSM) / NAD
$0,0000187698
1 Egg Smash(EGSM) / NOK
kr0,0000109545
1 Egg Smash(EGSM) / NZD
$0,0000018966
1 Egg Smash(EGSM) / PAB
B/.0,00000109
1 Egg Smash(EGSM) / PGK
K0,0000045998
1 Egg Smash(EGSM) / QAR
ر.ق0,0000039676
1 Egg Smash(EGSM) / RSD
дин.0,0001103516
1 Egg Smash(EGSM) / UZS
soʻm0,0131325271
1 Egg Smash(EGSM) / ALL
L0,0000911567
1 Egg Smash(EGSM) / ANG
ƒ0,0000019511
1 Egg Smash(EGSM) / AWG
ƒ0,000001962
1 Egg Smash(EGSM) / BBD
$0,00000218
1 Egg Smash(EGSM) / BAM
KM0,0000018312
1 Egg Smash(EGSM) / BIF
Fr0,00322422
1 Egg Smash(EGSM) / BND
$0,000001417
1 Egg Smash(EGSM) / BSD
$0,00000109
1 Egg Smash(EGSM) / JMD
$0,0001742801
1 Egg Smash(EGSM) / KHR
0,0043775054
1 Egg Smash(EGSM) / KMF
Fr0,00046107
1 Egg Smash(EGSM) / LAK
0,0236956517
1 Egg Smash(EGSM) / LKR
රු0,0003318069
1 Egg Smash(EGSM) / MDL
L0,0000183992
1 Egg Smash(EGSM) / MGA
Ar0,004887887
1 Egg Smash(EGSM) / MOP
P0,00000872
1 Egg Smash(EGSM) / MVR
0,000016677
1 Egg Smash(EGSM) / MWK
MK0,0018923599
1 Egg Smash(EGSM) / MZN
MT0,000069651
1 Egg Smash(EGSM) / NPR
रु0,0001546274
1 Egg Smash(EGSM) / PYG
0,00773028
1 Egg Smash(EGSM) / RWF
Fr0,00158159
1 Egg Smash(EGSM) / SBD
$0,0000089707
1 Egg Smash(EGSM) / SCR
0,0000153472
1 Egg Smash(EGSM) / SRD
$0,0000422375
1 Egg Smash(EGSM) / SVC
$0,0000095375
1 Egg Smash(EGSM) / SZL
L0,0000187698
1 Egg Smash(EGSM) / TMT
m0,000003815
1 Egg Smash(EGSM) / TND
د.ت0,00000320242
1 Egg Smash(EGSM) / TTD
$0,0000073793
1 Egg Smash(EGSM) / UGX
Sh0,00379756
1 Egg Smash(EGSM) / XAF
Fr0,00061694
1 Egg Smash(EGSM) / XCD
$0,000002943
1 Egg Smash(EGSM) / XOF
Fr0,00061694
1 Egg Smash(EGSM) / XPF
Fr0,00011227
1 Egg Smash(EGSM) / BWP
P0,000014606
1 Egg Smash(EGSM) / BZD
$0,0000021909
1 Egg Smash(EGSM) / CVE
$0,0001036808
1 Egg Smash(EGSM) / DJF
Fr0,00019293
1 Egg Smash(EGSM) / DOP
$0,0000699453
1 Egg Smash(EGSM) / DZD
د.ج0,0001416673
1 Egg Smash(EGSM) / FJD
$0,0000024634
1 Egg Smash(EGSM) / GNF
Fr0,00947755
1 Egg Smash(EGSM) / GTQ
Q0,0000083494
1 Egg Smash(EGSM) / GYD
$0,0002281697
1 Egg Smash(EGSM) / ISK
kr0,00013625

Egg Smash Mənbəyi

Egg Smash haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Egg Smash Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Egg Smash Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Egg Smash (EGSM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EGSM qiyməti 0,00000109 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EGSM / USD cari qiyməti nədir?
EGSM / USD cari qiyməti $ 0,00000109 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Egg Smash üçün bazar dəyəri nədir?
EGSM üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EGSM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EGSM aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
EGSM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EGSM ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EGSM qiyməti (ATL) nədir?
EGSM ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
EGSM ticarət həcmi nədir?
EGSM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 0,00 USD.
EGSM bu il daha da yüksələcək?
EGSM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EGSM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:25:55 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

EGSM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EGSM
EGSM
USD
USD

1 EGSM = 0,00000109 USD

EGSM Ticarəti Edin

EGSM/USDT
$0,00000109
$0,00000109$0,00000109
0,00%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

