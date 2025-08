DeVap AI (DVA) Məlumatları

Devap AI combines DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and AI, leveraging the power of decentralized blockchain technology and artificial intelligence to revolutionize the e-cigarette experience.Our platform connects e-cigarette users worldwide, creating a global decentralized network that fosters community and innovation. Through a virtual space, users can share their vaping data, receive rewards, and engage in a vibrant ecosystem.

Rəsmi Veb-sayt: https://devap.ai/ Block Explorer https://solscan.io/token/AUCNANizcLgv7rZ2gWkBBgyBBA7EVScjWTcPKhb94RSz