Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Destra Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Destra Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

DSYNC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DSYNC Qiymət Məlumatları

DSYNC nədir

DSYNC Whitepaper

DSYNC Rəsmi Veb-saytı

DSYNC Tokenomikası

DSYNC Qiymət Proqnozu

DSYNC Qiymət Tarixçəsi

DSYNC Alış Bələdçisi

DSYNC / Fiat Valyuta Çevirən

DSYNC Spot

DSYNC USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Destra Network (DSYNC) texniki analizi

Bugünkü Destra Network (DSYNC) texniki analizi

Destra Network analizi səhifəsi DSYNC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Destra Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Destra Network (DSYNC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003236--+3,02%+1,34%-60,64%
Destra Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Destra Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Destra Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 20
Neytral 5
Alış 1
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 6Neytral 5Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,003261
0,003261
R2
0,003261
0,00326
R1
0,00326
0,00326
PP
0,00326
0,00326
S1
0,003259
0,003259
S2
0,003259
0,003259
S3
0,003258
0,003259

Destra Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,06 M
$0,07 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Destra Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDSYNCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Destra Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Destra Network (DSYNC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Destra Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DSYNC/USDT
$0,003236
$0,003236$0,003236
-1,55%
18.08M (USDT)
DSYNC/USDC
$0,003189
$0,003189$0,003189
-1,90%
16.72M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DSYNC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0,003236 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.