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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Derive üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Derive üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

DRV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DRV Qiymət Məlumatları

DRV nədir

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Bugünkü Derive (DRV) texniki analizi

Bugünkü Derive (DRV) texniki analizi

Derive analizi səhifəsi DRV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Derive analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Derive (DRV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,09365---5,93%-23,43%+134,12%
Derive qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Derive texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Derive anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 3
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,097
0,0968
R2
0,0968
0,0966
R1
0,0964
0,0965
PP
0,0963
0,0963
S1
0,0959
0,096
S2
0,0957
0,0959
S3
0,0953
0,0957

Derive bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Derive kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDRVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,09
2026-08-18-$0,05 M0,09
2026-08-17-$0,07 M0,10
2026-08-16$0,07 M0,11
2026-08-15$0,00 M0,09

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Derive haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Derive (DRV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Derive qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DRV/USDT
$0,09357
$0,09357$0,09357
+0,82%
563.45K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DRV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DRV
DRV
USD
USD

1 DRV = 0,09365 USD

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