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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Drift Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Drift Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

DRIFT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DRIFT Qiymət Məlumatları

DRIFT nədir

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DRIFT Rəsmi Veb-saytı

DRIFT Tokenomikası

DRIFT Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Drift Protocol (DRIFT) texniki analizi

Bugünkü Drift Protocol (DRIFT) texniki analizi

Drift Protocol analizi səhifəsi DRIFT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Drift Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Drift Protocol (DRIFT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01152--+1,40%-12,33%-59,70%
Drift Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Drift Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Drift Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 9
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 3Alış 3
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 6Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01162
0,0116
R2
0,0116
0,01158
R1
0,01157
0,01157
PP
0,01155
0,01155
S1
0,01152
0,01153
S2
0,0115
0,01152
S3
0,01147
0,0115

Drift Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,06M
$1,60 M
$1,66 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Drift Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDRIFTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,04 M0,01
2026-08-15$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Drift Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Drift Protocol (DRIFT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Drift Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DRIFT/USDT
$0,01153
$0,01153$0,01153
-3,02%
4.70M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DRIFT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DRIFT
DRIFT
USD
USD

1 DRIFT = 0,01152 USD

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