Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Doom üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Doom üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

DOOM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOOM Qiymət Məlumatları

DOOM nədir

DOOM Rəsmi Veb-saytı

DOOM Tokenomikası

DOOM Qiymət Proqnozu

DOOM Qiymət Tarixçəsi

DOOM Alış Bələdçisi

DOOM / Fiat Valyuta Çevirən

DOOM Spot

DOOM USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Doom (DOOM) texniki analizi

Bugünkü Doom (DOOM) texniki analizi

Doom analizi səhifəsi DOOM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Doom analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Doom (DOOM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0002484---42,70%-75,16%-75,16%
Doom qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Doom texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Doom anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 10
Neytral 0
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0002559
0,0002556
R2
0,0002556
0,0002555
R1
0,0002555
0,0002554
PP
0,0002552
0,0002552
S1
0,0002551
0,0002551
S2
0,0002548
0,000255
S3
0,0002547
0,0002548

Doom bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,15 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Doom kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDOOMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Doom haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Doom (DOOM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Doom qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DOOM/USD1
$0,0002496
$0,0002496$0,0002496
+17,95%
225.35M (USDT)
DOOM/USDT
$0,0002484
$0,0002484$0,0002484
+16,61%
266.29M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DOOM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DOOM
DOOM
USD
USD

1 DOOM = 0,0002484 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.