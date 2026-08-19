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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Doodles üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Doodles üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

DOOD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOOD Qiymət Məlumatları

DOOD nədir

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DOOD Tokenomikası

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Bugünkü Doodles (DOOD) texniki analizi

Bugünkü Doodles (DOOD) texniki analizi

Doodles analizi səhifəsi DOOD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Doodles analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Doodles (DOOD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,001136---17,45%-20,51%-58,01%
Doodles qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Doodles texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Doodles anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 4
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 4Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00114
0,001139
R2
0,001139
0,001139
R1
0,001139
0,001139
PP
0,001138
0,001138
S1
0,001138
0,001138
S2
0,001137
0,001138
S3
0,001137
0,001137

Doodles bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,03M
$1,54 M
$1,57 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,06 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Doodles kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDOODUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,02 M0,00
2026-08-15$0,05 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Doodles haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Doodles (DOOD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Doodles qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DOOD/USDT
$0,001134
$0,001134$0,001134
-0,16%
48.40M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DOOD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DOOD
DOOD
USD
USD

1 DOOD = 0,001136 USD

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