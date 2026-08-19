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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DOGS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DOGS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü DOGS (DOGS) texniki analizi

Bugünkü DOGS (DOGS) texniki analizi

DOGS analizi səhifəsi DOGS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda DOGS analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

DOGS (DOGS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0000346---3,38%-5,31%-40,69%
DOGS qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

DOGS texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış DOGS anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 2
Alış 22
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0000345
0,0000345
R2
0,0000345
0,00003449
R1
0,00003449
0,00003449
PP
0,00003449
0,00003449
S1
0,00003448
0,00003448
S2
0,00003448
0,00003448
S3
0,00003447
0,00003448

DOGS bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-2,81M
$13,05 M
$15,85 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,45 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,48 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DOGS kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDOGSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,05 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DOGS haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də DOGS (DOGS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı DOGS qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DOGS/USDT
$0,0000346
$0,0000346$0,0000346
-0,45%
1.64B (USDT)
DOGS/USDC
$0,00003456
$0,00003456$0,00003456
-0,54%
1.57B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DOGS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DOGS
DOGS
USD
USD

1 DOGS = 0,0000346 USD

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