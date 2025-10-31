Bugünkü canlı DOWGE qiyməti 0.011255 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DJI6930 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DJI6930 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DOWGE qiyməti 0.011255 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DJI6930 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DJI6930 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DOWGE Logosu

DOWGE qiyməti(DJI6930)

1 DJI6930 / USD Canlı Qiyməti:

$0,011264
$0,011264$0,011264
+0,40%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:43 (UTC+8)

DOWGE (DJI6930) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,010299
$ 0,010299$ 0,010299
24 saat Aşağı
$ 0,012688
$ 0,012688$ 0,012688
24 saat Yüksək

$ 0,010299
$ 0,010299$ 0,010299

$ 0,012688
$ 0,012688$ 0,012688

$ 0,08693921033884658
$ 0,08693921033884658$ 0,08693921033884658

$ 0,000062434482660359
$ 0,000062434482660359$ 0,000062434482660359

+4,31%

+0,40%

-9,38%

-9,38%

DOWGE (DJI6930) canlı qiyməti $ 0,011255. DJI6930 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,010299 və ən yüksək $ 0,012688 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DJI6930 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,08693921033884658, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000062434482660359 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DJI6930 son bir saat ərzində +4,31%, 24 saat ərzində +0,40% və son 7 gündə isə -9,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DOWGE (DJI6930) Bazar Məlumatları

No.1069

$ 11,25M
$ 11,25M$ 11,25M

$ 62,89K
$ 62,89K$ 62,89K

$ 11,25M
$ 11,25M$ 11,25M

999,98M
999,98M 999,98M

999.978.625
999.978.625 999.978.625

999.978.625
999.978.625 999.978.625

100,00%

SOL

DOWGE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,25M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 62,89K təşkil edir. DJI6930 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,98M, ümumi təklif isə 999978625 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,25M təşkil edir.

DOWGE (DJI6930) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün DOWGE qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00004488+0,40%
30 Gün$ -0,003068-21,43%
60 Gün$ -0,001195-9,60%
90 Gün$ -0,040025-78,06%
Bugünkü DOWGE Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DJI6930 $ +0,00004488 (+0,40%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

DOWGE 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,003068 (-21,43%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

DOWGE 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DJI6930 $ -0,001195 (-9,60%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

DOWGE 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,040025 (-78,06%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

DOWGE (DJI6930) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi DOWGE Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

DOWGE (DJI6930) Nədir?

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC DOWGE investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DJI6930 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə DOWGE haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız DOWGE satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

DOWGE Qiymət Proqnozu (USD)

DOWGE (DJI6930) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DOWGE (DJI6930) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DOWGE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DOWGE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOWGE (DJI6930) Tokenomikası

DOWGE (DJI6930) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DJI6930 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

DOWGE (DJI6930) necə alınır?

Necə DOWGE alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım DOWGE Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DJI6930 Aktivindən Yerli Valyutalara

1 DOWGE(DJI6930) / VND
296,175325
296,175325
1 DOWGE(DJI6930) / AUD
A$0,0171076
1 DOWGE(DJI6930) / GBP
0,0085538
0,0085538
1 DOWGE(DJI6930) / EUR
0,0096793
0,0096793
1 DOWGE(DJI6930) / USD
$0,011255
$0,011255
1 DOWGE(DJI6930) / MYR
RM0,04715845
1 DOWGE(DJI6930) / TRY
0,4729351
0,4729351
1 DOWGE(DJI6930) / JPY
¥1,722015
¥1,722015
1 DOWGE(DJI6930) / ARS
ARS$16,1941442
1 DOWGE(DJI6930) / RUB
0,89983725
0,89983725
1 DOWGE(DJI6930) / INR
0,99753065
0,99753065
1 DOWGE(DJI6930) / IDR
Rp184,5081672
1 DOWGE(DJI6930) / PHP
0,6622442
0,6622442
1 DOWGE(DJI6930) / EGP
￡E.0,5314611
1 DOWGE(DJI6930) / BRL
R$0,0605519
1 DOWGE(DJI6930) / CAD
C$0,01564445
1 DOWGE(DJI6930) / BDT
1,3760363
1,3760363
1 DOWGE(DJI6930) / NGN
16,28789835
1 DOWGE(DJI6930) / COP
$43,6239298
1 DOWGE(DJI6930) / ZAR
R.0,1942613
1 DOWGE(DJI6930) / UAH
0,47259745
0,47259745
1 DOWGE(DJI6930) / TZS
T.Sh.27,653535
1 DOWGE(DJI6930) / VES
Bs2,487355
Bs2,487355
1 DOWGE(DJI6930) / CLP
$10,60221
$10,60221
1 DOWGE(DJI6930) / PKR
Rs3,1757108
1 DOWGE(DJI6930) / KZT
5,9707775
5,9707775
1 DOWGE(DJI6930) / THB
฿0,36364905
1 DOWGE(DJI6930) / TWD
NT$0,34586615
1 DOWGE(DJI6930) / AED
د.إ0,04130585
1 DOWGE(DJI6930) / CHF
Fr0,009004
Fr0,009004
1 DOWGE(DJI6930) / HKD
HK$0,0873388
1 DOWGE(DJI6930) / AMD
֏4,3088642
֏4,3088642
1 DOWGE(DJI6930) / MAD
.د.م0,1042213
1 DOWGE(DJI6930) / MXN
$0,20855515
1 DOWGE(DJI6930) / SAR
ريال0,04220625
1 DOWGE(DJI6930) / ETB
Br1,73045625
1 DOWGE(DJI6930) / KES
KSh1,45403345
1 DOWGE(DJI6930) / JOD
د.أ0,007979795
1 DOWGE(DJI6930) / PLN
0,0411933
0,0411933
1 DOWGE(DJI6930) / RON
лв0,04940945
1 DOWGE(DJI6930) / SEK
kr0,10613465
1 DOWGE(DJI6930) / BGN
лв0,0189084
1 DOWGE(DJI6930) / HUF
Ft3,77684035
1 DOWGE(DJI6930) / CZK
0,2365801
0,2365801
1 DOWGE(DJI6930) / KWD
د.ك0,00344403
1 DOWGE(DJI6930) / ILS
0,03657875
0,03657875
1 DOWGE(DJI6930) / BOB
Bs0,07777205
1 DOWGE(DJI6930) / AZN
0,0191335
0,0191335
1 DOWGE(DJI6930) / TJS
SM0,103546
SM0,103546
1 DOWGE(DJI6930) / GEL
0,03050105
0,03050105
1 DOWGE(DJI6930) / AOA
Kz10,31622045
1 DOWGE(DJI6930) / BHD
.د.ب0,00423188
1 DOWGE(DJI6930) / BMD
$0,011255
$0,011255
1 DOWGE(DJI6930) / DKK
kr0,07259475
1 DOWGE(DJI6930) / HNL
L0,2955563
L0,2955563
1 DOWGE(DJI6930) / MUR
0,5118774
0,5118774
1 DOWGE(DJI6930) / NAD
$0,1938111
$0,1938111
1 DOWGE(DJI6930) / NOK
kr0,11311275
1 DOWGE(DJI6930) / NZD
$0,0195837
$0,0195837
1 DOWGE(DJI6930) / PAB
B/.0,011255
1 DOWGE(DJI6930) / PGK
K0,0474961
K0,0474961
1 DOWGE(DJI6930) / QAR
ر.ق0,0409682
1 DOWGE(DJI6930) / RSD
дин.1,1394562
1 DOWGE(DJI6930) / UZS
soʻm135,60237845
1 DOWGE(DJI6930) / ALL
L0,94125565
1 DOWGE(DJI6930) / ANG
ƒ0,02014645
1 DOWGE(DJI6930) / AWG
ƒ0,020259
ƒ0,020259
1 DOWGE(DJI6930) / BBD
$0,02251
$0,02251
1 DOWGE(DJI6930) / BAM
KM0,0189084
1 DOWGE(DJI6930) / BIF
Fr33,29229
Fr33,29229
1 DOWGE(DJI6930) / BND
$0,0146315
$0,0146315
1 DOWGE(DJI6930) / BSD
$0,011255
$0,011255
1 DOWGE(DJI6930) / JMD
$1,79956195
1 DOWGE(DJI6930) / KHR
45,2007553
45,2007553
1 DOWGE(DJI6930) / KMF
Fr4,760865
Fr4,760865
1 DOWGE(DJI6930) / LAK
244,67390815
1 DOWGE(DJI6930) / LKR
රු3,42613455
1 DOWGE(DJI6930) / MDL
L0,1899844
L0,1899844
1 DOWGE(DJI6930) / MGA
Ar50,4707965
1 DOWGE(DJI6930) / MOP
P0,09004
P0,09004
1 DOWGE(DJI6930) / MVR
0,1722015
0,1722015
1 DOWGE(DJI6930) / MWK
MK19,53991805
1 DOWGE(DJI6930) / MZN
MT0,7191945
1 DOWGE(DJI6930) / NPR
रु1,5966343
1 DOWGE(DJI6930) / PYG
79,82046
79,82046
1 DOWGE(DJI6930) / RWF
Fr16,331005
1 DOWGE(DJI6930) / SBD
$0,09262865
1 DOWGE(DJI6930) / SCR
0,1584704
0,1584704
1 DOWGE(DJI6930) / SRD
$0,43613125
1 DOWGE(DJI6930) / SVC
$0,09848125
1 DOWGE(DJI6930) / SZL
L0,1938111
L0,1938111
1 DOWGE(DJI6930) / TMT
m0,0393925
m0,0393925
1 DOWGE(DJI6930) / TND
د.ت0,03306719
1 DOWGE(DJI6930) / TTD
$0,07619635
1 DOWGE(DJI6930) / UGX
Sh39,21242
Sh39,21242
1 DOWGE(DJI6930) / XAF
Fr6,37033
Fr6,37033
1 DOWGE(DJI6930) / XCD
$0,0303885
$0,0303885
1 DOWGE(DJI6930) / XOF
Fr6,37033
Fr6,37033
1 DOWGE(DJI6930) / XPF
Fr1,159265
Fr1,159265
1 DOWGE(DJI6930) / BWP
P0,150817
P0,150817
1 DOWGE(DJI6930) / BZD
$0,02262255
1 DOWGE(DJI6930) / CVE
$1,0705756
$1,0705756
1 DOWGE(DJI6930) / DJF
Fr1,992135
Fr1,992135
1 DOWGE(DJI6930) / DOP
$0,72223
$0,72223335
1 DOWGE(DJI6930) / DZD
د.ج1,46281235
1 DOWGE(DJI6930) / FJD
$0,0254363
1 DOWGE(DJI6930) / GNF
Fr97,862225
1 DOWGE(DJI6930) / GTQ
Q0,0862133
1 DOWGE(DJI6930) / GYD
$2,35600915
1 DOWGE(DJI6930) / ISK
kr1,406875

DOWGE Mənbəyi

DOWGE haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi DOWGE Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: DOWGE Haqqında Digər Suallar

Bugünkü DOWGE (DJI6930) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DJI6930 qiyməti 0,011255 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DJI6930 / USD cari qiyməti nədir?
DJI6930 / USD cari qiyməti $ 0,011255 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DOWGE üçün bazar dəyəri nədir?
DJI6930 üçün bazar dəyəri $ 11,25M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DJI6930 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DJI6930 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,98M USD təşkil edir.
DJI6930 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DJI6930 ATH qiyməti olan 0,08693921033884658 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DJI6930 qiyməti (ATL) nədir?
DJI6930 ATL qiyməti olan 0,000062434482660359 USD dəyərinə endi.
DJI6930 ticarət həcmi nədir?
DJI6930 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 62,89K USD.
DJI6930 bu il daha da yüksələcək?
DJI6930 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DJI6930 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:43 (UTC+8)

DOWGE (DJI6930) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

DJI6930 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DJI6930
DJI6930
USD
USD

1 DJI6930 = 0,011255 USD

DJI6930 Ticarəti Edin

DJI6930/USDT
$0,011264
$0,011264$0,011264
+0,36%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

