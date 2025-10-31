Bugünkü canlı Delusional Coin qiyməti 0.00011088 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DELULU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DELULU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Delusional Coin qiyməti 0.00011088 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DELULU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DELULU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Delusional Coin qiyməti(DELULU)

1 DELULU / USD Canlı Qiyməti:

$0,00011088
+3,51%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:22 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00010695
24 saat Aşağı
$ 0,00011962
24 saat Yüksək

$ 0,00010695
$ 0,00011962
--
--
+1,91%

+3,51%

-38,46%

-38,46%

Delusional Coin (DELULU) canlı qiyməti $ 0,00011088. DELULU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00010695 və ən yüksək $ 0,00011962 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DELULU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DELULU son bir saat ərzində +1,91%, 24 saat ərzində +3,51% və son 7 gündə isə -38,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Delusional Coin (DELULU) Bazar Məlumatları

--
$ 54,79K
$ 0,00
--
--
SOL

Delusional Coin üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,79K təşkil edir. DELULU üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Delusional Coin (DELULU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Delusional Coin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0000037599+3,51%
30 Gün$ -0,00000057-0,52%
60 Gün$ -0,00004962-30,92%
90 Gün$ -0,00064372-85,31%
Bugünkü Delusional Coin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DELULU $ +0,0000037599 (+3,51%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Delusional Coin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00000057 (-0,52%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Delusional Coin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DELULU $ -0,00004962 (-30,92%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Delusional Coin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00064372 (-85,31%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Delusional Coin (DELULU) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Delusional Coin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Delusional Coin (DELULU) Nədir?

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Delusional Coin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DELULU steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Delusional Coin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Delusional Coin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Delusional Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Delusional Coin (DELULU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Delusional Coin (DELULU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Delusional Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Delusional Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Delusional Coin (DELULU) Tokenomikası

Delusional Coin (DELULU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DELULU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Delusional Coin (DELULU) necə alınır?

Necə Delusional Coin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Delusional Coin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DELULU Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Delusional Coin(DELULU) / VND
2,9178072
1 Delusional Coin(DELULU) / AUD
A$0,0001685376
1 Delusional Coin(DELULU) / GBP
0,0000842688
1 Delusional Coin(DELULU) / EUR
0,0000953568
1 Delusional Coin(DELULU) / USD
$0,00011088
1 Delusional Coin(DELULU) / MYR
RM0,0004645872
1 Delusional Coin(DELULU) / TRY
0,0046591776
1 Delusional Coin(DELULU) / JPY
¥0,01696464
1 Delusional Coin(DELULU) / ARS
ARS$0,1595385792
1 Delusional Coin(DELULU) / RUB
0,008864856
1 Delusional Coin(DELULU) / INR
0,0098272944
1 Delusional Coin(DELULU) / IDR
Rp1,8177046272
1 Delusional Coin(DELULU) / PHP
0,0065241792
1 Delusional Coin(DELULU) / EGP
￡E.0,0052357536
1 Delusional Coin(DELULU) / BRL
R$0,0005965344
1 Delusional Coin(DELULU) / CAD
C$0,0001541232
1 Delusional Coin(DELULU) / BDT
0,0135561888
1 Delusional Coin(DELULU) / NGN
0,1604622096
1 Delusional Coin(DELULU) / COP
$0,4297664448
1 Delusional Coin(DELULU) / ZAR
R.0,0019137888
1 Delusional Coin(DELULU) / UAH
0,0046558512
1 Delusional Coin(DELULU) / TZS
T.Sh.0,27243216
1 Delusional Coin(DELULU) / VES
Bs0,02450448
1 Delusional Coin(DELULU) / CLP
$0,10444896
1 Delusional Coin(DELULU) / PKR
Rs0,0312859008
1 Delusional Coin(DELULU) / KZT
0,05882184
1 Delusional Coin(DELULU) / THB
฿0,0035825328
1 Delusional Coin(DELULU) / TWD
NT$0,0034073424
1 Delusional Coin(DELULU) / AED
د.إ0,0004069296
1 Delusional Coin(DELULU) / CHF
Fr0,000088704
1 Delusional Coin(DELULU) / HKD
HK$0,0008604288
1 Delusional Coin(DELULU) / AMD
֏0,0424492992
1 Delusional Coin(DELULU) / MAD
.د.م0,0010267488
1 Delusional Coin(DELULU) / MXN
$0,0020546064
1 Delusional Coin(DELULU) / SAR
ريال0,0004158
1 Delusional Coin(DELULU) / ETB
Br0,0170478
1 Delusional Coin(DELULU) / KES
KSh0,0143245872
1 Delusional Coin(DELULU) / JOD
د.أ0,00007861392
1 Delusional Coin(DELULU) / PLN
0,0004058208
1 Delusional Coin(DELULU) / RON
лв0,0004867632
1 Delusional Coin(DELULU) / SEK
kr0,0010455984
1 Delusional Coin(DELULU) / BGN
лв0,0001862784
1 Delusional Coin(DELULU) / HUF
Ft0,0372080016
1 Delusional Coin(DELULU) / CZK
0,0023306976
1 Delusional Coin(DELULU) / KWD
د.ك0,00003392928
1 Delusional Coin(DELULU) / ILS
0,00036036
1 Delusional Coin(DELULU) / BOB
Bs0,0007661808
1 Delusional Coin(DELULU) / AZN
0,000188496
1 Delusional Coin(DELULU) / TJS
SM0,001020096
1 Delusional Coin(DELULU) / GEL
0,0003004848
1 Delusional Coin(DELULU) / AOA
Kz0,1016314992
1 Delusional Coin(DELULU) / BHD
.د.ب0,00004169088
1 Delusional Coin(DELULU) / BMD
$0,00011088
1 Delusional Coin(DELULU) / DKK
kr0,000715176
1 Delusional Coin(DELULU) / HNL
L0,0029117088
1 Delusional Coin(DELULU) / MUR
0,0050428224
1 Delusional Coin(DELULU) / NAD
$0,0019093536
1 Delusional Coin(DELULU) / NOK
kr0,001114344
1 Delusional Coin(DELULU) / NZD
$0,0001929312
1 Delusional Coin(DELULU) / PAB
B/.0,00011088
1 Delusional Coin(DELULU) / PGK
K0,0004679136
1 Delusional Coin(DELULU) / QAR
ر.ق0,0004036032
1 Delusional Coin(DELULU) / RSD
дин.0,0112254912
1 Delusional Coin(DELULU) / UZS
soʻm1,3359033072
1 Delusional Coin(DELULU) / ALL
L0,0092728944
1 Delusional Coin(DELULU) / ANG
ƒ0,0001984752
1 Delusional Coin(DELULU) / AWG
ƒ0,000199584
1 Delusional Coin(DELULU) / BBD
$0,00022176
1 Delusional Coin(DELULU) / BAM
KM0,0001862784
1 Delusional Coin(DELULU) / BIF
Fr0,32798304
1 Delusional Coin(DELULU) / BND
$0,000144144
1 Delusional Coin(DELULU) / BSD
$0,00011088
1 Delusional Coin(DELULU) / JMD
$0,0177286032
1 Delusional Coin(DELULU) / KHR
0,4453007328
1 Delusional Coin(DELULU) / KMF
Fr0,04690224
1 Delusional Coin(DELULU) / LAK
2,4104347344
1 Delusional Coin(DELULU) / LKR
රු0,0337529808
1 Delusional Coin(DELULU) / MDL
L0,0018716544
1 Delusional Coin(DELULU) / MGA
Ar0,497219184
1 Delusional Coin(DELULU) / MOP
P0,00088704
1 Delusional Coin(DELULU) / MVR
0,001696464
1 Delusional Coin(DELULU) / MWK
MK0,1924998768
1 Delusional Coin(DELULU) / MZN
MT0,007085232
1 Delusional Coin(DELULU) / NPR
रु0,0157294368
1 Delusional Coin(DELULU) / PYG
0,78636096
1 Delusional Coin(DELULU) / RWF
Fr0,16088688
1 Delusional Coin(DELULU) / SBD
$0,0009125424
1 Delusional Coin(DELULU) / SCR
0,0015611904
1 Delusional Coin(DELULU) / SRD
$0,0042966
1 Delusional Coin(DELULU) / SVC
$0,0009702
1 Delusional Coin(DELULU) / SZL
L0,0019093536
1 Delusional Coin(DELULU) / TMT
m0,00038808
1 Delusional Coin(DELULU) / TND
د.ت0,00032576544
1 Delusional Coin(DELULU) / TTD
$0,0007506576
1 Delusional Coin(DELULU) / UGX
Sh0,38630592
1 Delusional Coin(DELULU) / XAF
Fr0,06275808
1 Delusional Coin(DELULU) / XCD
$0,000299376
1 Delusional Coin(DELULU) / XOF
Fr0,06275808
1 Delusional Coin(DELULU) / XPF
Fr0,01142064
1 Delusional Coin(DELULU) / BWP
P0,001485792
1 Delusional Coin(DELULU) / BZD
$0,0002228688
1 Delusional Coin(DELULU) / CVE
$0,0105469056
1 Delusional Coin(DELULU) / DJF
Fr0,01962576
1 Delusional Coin(DELULU) / DOP
$0,0071151696
1 Delusional Coin(DELULU) / DZD
د.ج0,0144110736
1 Delusional Coin(DELULU) / FJD
$0,0002505888
1 Delusional Coin(DELULU) / GNF
Fr0,9641016
1 Delusional Coin(DELULU) / GTQ
Q0,0008493408
1 Delusional Coin(DELULU) / GYD
$0,0232105104
1 Delusional Coin(DELULU) / ISK
kr0,01386

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Delusional Coin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Delusional Coin (DELULU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DELULU qiyməti 0,00011088 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DELULU / USD cari qiyməti nədir?
DELULU / USD cari qiyməti $ 0,00011088 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Delusional Coin üçün bazar dəyəri nədir?
DELULU üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DELULU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DELULU aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
DELULU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DELULU ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DELULU qiyməti (ATL) nədir?
DELULU ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
DELULU ticarət həcmi nədir?
DELULU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 54,79K USD.
DELULU bu il daha da yüksələcək?
DELULU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DELULU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:22 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

