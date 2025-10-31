Bugünkü canlı Delabs Games qiyməti 0.006528 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DELABS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DELABS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Delabs Games qiyməti 0.006528 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DELABS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DELABS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DELABS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DELABS Qiymət Məlumatları

DELABS Whitepaper

DELABS Rəsmi Veb-saytı

DELABS Tokenomikası

DELABS Qiymət Proqnozu

DELABS Qiymət Tarixçəsi

DELABS Alış Bələdçisi

DELABS / Fiat Valyuta Çevirən

DELABS Spot

DELABS USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Delabs Games Logosu

Delabs Games qiyməti(DELABS)

1 DELABS / USD Canlı Qiyməti:

$0,006528
$0,006528$0,006528
-2,52%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:15 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,006521
$ 0,006521$ 0,006521
24 saat Aşağı
$ 0,006722
$ 0,006722$ 0,006722
24 saat Yüksək

$ 0,006521
$ 0,006521$ 0,006521

$ 0,006722
$ 0,006722$ 0,006722

$ 0,02049703623689548
$ 0,02049703623689548$ 0,02049703623689548

$ 0,006841293612999687
$ 0,006841293612999687$ 0,006841293612999687

-0,02%

-2,52%

-11,84%

-11,84%

Delabs Games (DELABS) canlı qiyməti $ 0,006528. DELABS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,006521 və ən yüksək $ 0,006722 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DELABS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02049703623689548, ən aşağı qiyməti isə $ 0,006841293612999687 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DELABS son bir saat ərzində -0,02%, 24 saat ərzində -2,52% və son 7 gündə isə -11,84% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Delabs Games (DELABS) Bazar Məlumatları

No.1427

$ 4,90M
$ 4,90M$ 4,90M

$ 55,23K
$ 55,23K$ 55,23K

$ 19,58M
$ 19,58M$ 19,58M

750,30M
750,30M 750,30M

3.000.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000

3.000.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000

25,01%

BSC

Delabs Games üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,90M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,23K təşkil edir. DELABS üzrə dövriyyədə olan təklif 750,30M, ümumi təklif isə 3000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,58M təşkil edir.

Delabs Games (DELABS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Delabs Games qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00016876-2,52%
30 Gün$ -0,000967-12,91%
60 Gün$ -0,002499-27,69%
90 Gün$ -0,009832-60,10%
Bugünkü Delabs Games Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DELABS $ -0,00016876 (-2,52%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Delabs Games 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000967 (-12,91%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Delabs Games 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DELABS $ -0,002499 (-27,69%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Delabs Games 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,009832 (-60,10%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Delabs Games (DELABS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Delabs Games Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Delabs Games (DELABS) Nədir?

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Delabs Games investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DELABS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Delabs Games haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Delabs Games satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Delabs Games Qiymət Proqnozu (USD)

Delabs Games (DELABS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Delabs Games (DELABS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Delabs Games üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Delabs Games qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Delabs Games (DELABS) Tokenomikası

Delabs Games (DELABS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DELABS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Delabs Games (DELABS) necə alınır?

Necə Delabs Games alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Delabs Games Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DELABS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Delabs Games(DELABS) / VND
171,78432
1 Delabs Games(DELABS) / AUD
A$0,00992256
1 Delabs Games(DELABS) / GBP
0,00496128
1 Delabs Games(DELABS) / EUR
0,00561408
1 Delabs Games(DELABS) / USD
$0,006528
1 Delabs Games(DELABS) / MYR
RM0,02735232
1 Delabs Games(DELABS) / TRY
0,27430656
1 Delabs Games(DELABS) / JPY
¥0,998784
1 Delabs Games(DELABS) / ARS
ARS$9,39274752
1 Delabs Games(DELABS) / RUB
0,5219136
1 Delabs Games(DELABS) / INR
0,57857664
1 Delabs Games(DELABS) / IDR
Rp107,01637632
1 Delabs Games(DELABS) / PHP
0,38410752
1 Delabs Games(DELABS) / EGP
￡E.0,30825216
1 Delabs Games(DELABS) / BRL
R$0,03512064
1 Delabs Games(DELABS) / CAD
C$0,00907392
1 Delabs Games(DELABS) / BDT
0,79811328
1 Delabs Games(DELABS) / NGN
9,44712576
1 Delabs Games(DELABS) / COP
$25,30226688
1 Delabs Games(DELABS) / ZAR
R.0,11267328
1 Delabs Games(DELABS) / UAH
0,27411072
1 Delabs Games(DELABS) / TZS
T.Sh.16,039296
1 Delabs Games(DELABS) / VES
Bs1,442688
1 Delabs Games(DELABS) / CLP
$6,149376
1 Delabs Games(DELABS) / PKR
Rs1,84194048
1 Delabs Games(DELABS) / KZT
3,463104
1 Delabs Games(DELABS) / THB
฿0,21091968
1 Delabs Games(DELABS) / TWD
NT$0,20060544
1 Delabs Games(DELABS) / AED
د.إ0,02395776
1 Delabs Games(DELABS) / CHF
Fr0,0052224
1 Delabs Games(DELABS) / HKD
HK$0,05065728
1 Delabs Games(DELABS) / AMD
֏2,49917952
1 Delabs Games(DELABS) / MAD
.د.م0,06044928
1 Delabs Games(DELABS) / MXN
$0,12096384
1 Delabs Games(DELABS) / SAR
ريال0,02448
1 Delabs Games(DELABS) / ETB
Br1,00368
1 Delabs Games(DELABS) / KES
KSh0,84335232
1 Delabs Games(DELABS) / JOD
د.أ0,004628352
1 Delabs Games(DELABS) / PLN
0,02389248
1 Delabs Games(DELABS) / RON
лв0,02865792
1 Delabs Games(DELABS) / SEK
kr0,06155904
1 Delabs Games(DELABS) / BGN
лв0,01096704
1 Delabs Games(DELABS) / HUF
Ft2,19060096
1 Delabs Games(DELABS) / CZK
0,13721856
1 Delabs Games(DELABS) / KWD
د.ك0,001997568
1 Delabs Games(DELABS) / ILS
0,021216
1 Delabs Games(DELABS) / BOB
Bs0,04510848
1 Delabs Games(DELABS) / AZN
0,0110976
1 Delabs Games(DELABS) / TJS
SM0,0600576
1 Delabs Games(DELABS) / GEL
0,01769088
1 Delabs Games(DELABS) / AOA
Kz5,98349952
1 Delabs Games(DELABS) / BHD
.د.ب0,002454528
1 Delabs Games(DELABS) / BMD
$0,006528
1 Delabs Games(DELABS) / DKK
kr0,0421056
1 Delabs Games(DELABS) / HNL
L0,17142528
1 Delabs Games(DELABS) / MUR
0,29689344
1 Delabs Games(DELABS) / NAD
$0,11241216
1 Delabs Games(DELABS) / NOK
kr0,0656064
1 Delabs Games(DELABS) / NZD
$0,01135872
1 Delabs Games(DELABS) / PAB
B/.0,006528
1 Delabs Games(DELABS) / PGK
K0,02754816
1 Delabs Games(DELABS) / QAR
ر.ق0,02376192
1 Delabs Games(DELABS) / RSD
дин.0,66089472
1 Delabs Games(DELABS) / UZS
soʻm78,65058432
1 Delabs Games(DELABS) / ALL
L0,54593664
1 Delabs Games(DELABS) / ANG
ƒ0,01168512
1 Delabs Games(DELABS) / AWG
ƒ0,0117504
1 Delabs Games(DELABS) / BBD
$0,013056
1 Delabs Games(DELABS) / BAM
KM0,01096704
1 Delabs Games(DELABS) / BIF
Fr19,309824
1 Delabs Games(DELABS) / BND
$0,0084864
1 Delabs Games(DELABS) / BSD
$0,006528
1 Delabs Games(DELABS) / JMD
$1,04376192
1 Delabs Games(DELABS) / KHR
26,21683968
1 Delabs Games(DELABS) / KMF
Fr2,761344
1 Delabs Games(DELABS) / LAK
141,91304064
1 Delabs Games(DELABS) / LKR
රු1,98718848
1 Delabs Games(DELABS) / MDL
L0,11019264
1 Delabs Games(DELABS) / MGA
Ar29,2735104
1 Delabs Games(DELABS) / MOP
P0,052224
1 Delabs Games(DELABS) / MVR
0,0998784
1 Delabs Games(DELABS) / MWK
MK11,33332608
1 Delabs Games(DELABS) / MZN
MT0,4171392
1 Delabs Games(DELABS) / NPR
रु0,92606208
1 Delabs Games(DELABS) / PYG
46,296576
1 Delabs Games(DELABS) / RWF
Fr9,472128
1 Delabs Games(DELABS) / SBD
$0,05372544
1 Delabs Games(DELABS) / SCR
0,09191424
1 Delabs Games(DELABS) / SRD
$0,25296
1 Delabs Games(DELABS) / SVC
$0,05712
1 Delabs Games(DELABS) / SZL
L0,11241216
1 Delabs Games(DELABS) / TMT
m0,022848
1 Delabs Games(DELABS) / TND
د.ت0,019179264
1 Delabs Games(DELABS) / TTD
$0,04419456
1 Delabs Games(DELABS) / UGX
Sh22,743552
1 Delabs Games(DELABS) / XAF
Fr3,694848
1 Delabs Games(DELABS) / XCD
$0,0176256
1 Delabs Games(DELABS) / XOF
Fr3,694848
1 Delabs Games(DELABS) / XPF
Fr0,672384
1 Delabs Games(DELABS) / BWP
P0,0874752
1 Delabs Games(DELABS) / BZD
$0,01312128
1 Delabs Games(DELABS) / CVE
$0,62094336
1 Delabs Games(DELABS) / DJF
Fr1,155456
1 Delabs Games(DELABS) / DOP
$0,41890176
1 Delabs Games(DELABS) / DZD
د.ج0,84844416
1 Delabs Games(DELABS) / FJD
$0,01475328
1 Delabs Games(DELABS) / GNF
Fr56,76096
1 Delabs Games(DELABS) / GTQ
Q0,05000448
1 Delabs Games(DELABS) / GYD
$1,36650624
1 Delabs Games(DELABS) / ISK
kr0,816

Delabs Games Mənbəyi

Delabs Games haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Delabs Games Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Delabs Games Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Delabs Games (DELABS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DELABS qiyməti 0,006528 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DELABS / USD cari qiyməti nədir?
DELABS / USD cari qiyməti $ 0,006528 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Delabs Games üçün bazar dəyəri nədir?
DELABS üçün bazar dəyəri $ 4,90M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DELABS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DELABS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 750,30M USD təşkil edir.
DELABS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DELABS ATH qiyməti olan 0,02049703623689548 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DELABS qiyməti (ATL) nədir?
DELABS ATL qiyməti olan 0,006841293612999687 USD dəyərinə endi.
DELABS ticarət həcmi nədir?
DELABS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,23K USD.
DELABS bu il daha da yüksələcək?
DELABS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DELABS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:15 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

DELABS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0,006528 USD

DELABS Ticarəti Edin

DELABS/USDT
$0,006528
$0,006528$0,006528
-2,37%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.779,50
$109.779,50$109.779,50

+1,92%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,33
$3.850,33$3.850,33

+2,02%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02941
$0,02941$0,02941

+17,40%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,33
$3.850,33$3.850,33

+2,02%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.779,50
$109.779,50$109.779,50

+1,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4736
$2,4736$2,4736

+0,80%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18513
$0,18513$0,18513

+2,46%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004001
$0,004001$0,004001

-19,98%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002928
$0,0002928$0,0002928

+368,48%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020380
$0,0020380$0,0020380

+2.164,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020380
$0,0020380$0,0020380

+2.164,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0477
$0,0477$0,0477

+1.390,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31923
$0,31923$0,31923

+157,25%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%