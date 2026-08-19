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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Data Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Data Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Data Network (DATA) texniki analizi

Bugünkü Data Network (DATA) texniki analizi

Data Network analizi səhifəsi DATA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Data Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Data Network (DATA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,173---14,62%-36,17%+15,33%
Data Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Data Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Data Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 1
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,173
0,1728
R2
0,1728
0,1727
R1
0,1727
0,1727
PP
0,1725
0,1725
S1
0,1724
0,1724
S2
0,1722
0,1724
S3
0,1721
0,1722

Data Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,09M
$1,33 M
$1,41 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Data Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDATAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,17
2026-08-18$0,09 M0,17
2026-08-17$0,14 M0,18
2026-08-16$0,07 M0,19
2026-08-15$0,11 M0,19

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Data Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Data Network (DATA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Data Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DATA/USDT
$0,1732
$0,1732$0,1732
-0,11%
591.94K (USDT)
DATA/USDC
$0,1729
$0,1729$0,1729
-0,40%
313.23K (USDT)
DATA/ETH
$0,00009034
$0,00009034$0,00009034
-0,26%
59.98K (USDT)
DATA/BTC
$0,00000269
$0,00000269$0,00000269
+0,48%
102.12K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DATA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DATA
DATA
USD
USD

1 DATA = 0,173 USD

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