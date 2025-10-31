Bugünkü canlı DarkStar qiyməti 0.14617 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DARKSTAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DARKSTAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DarkStar qiyməti 0.14617 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DARKSTAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DARKSTAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DarkStar Logosu

DarkStar qiyməti(DARKSTAR)

1 DARKSTAR / USD Canlı Qiyməti:

$0,14617
$0,14617$0,14617
+0,15%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:22:18 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,14094
$ 0,14094$ 0,14094
24 saat Aşağı
$ 0,152
$ 0,152$ 0,152
24 saat Yüksək

$ 0,14094
$ 0,14094$ 0,14094

$ 0,152
$ 0,152$ 0,152

$ 0,161582695041003
$ 0,161582695041003$ 0,161582695041003

$ 0,055093699723331745
$ 0,055093699723331745$ 0,055093699723331745

+0,57%

+0,15%

-4,43%

-4,43%

DarkStar (DARKSTAR) canlı qiyməti $ 0,14617. DARKSTAR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,14094 və ən yüksək $ 0,152 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DARKSTAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,161582695041003, ən aşağı qiyməti isə $ 0,055093699723331745 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DARKSTAR son bir saat ərzində +0,57%, 24 saat ərzində +0,15% və son 7 gündə isə -4,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DarkStar (DARKSTAR) Bazar Məlumatları

No.560

$ 42,88M
$ 42,88M$ 42,88M

$ 66,17K
$ 66,17K$ 66,17K

$ 146,17M
$ 146,17M$ 146,17M

293,33M
293,33M 293,33M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

29,33%

BSC

DarkStar üzrə cari Bazar Dəyəri $ 42,88M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 66,17K təşkil edir. DARKSTAR üzrə dövriyyədə olan təklif 293,33M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 146,17M təşkil edir.

DarkStar (DARKSTAR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün DarkStar qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0002189+0,15%
30 Gün$ +0,03292+29,06%
60 Gün$ +0,0136+10,25%
90 Gün$ +0,13617+1.361,70%
Bugünkü DarkStar Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DARKSTAR $ +0,0002189 (+0,15%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

DarkStar 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,03292 (+29,06%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

DarkStar 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DARKSTAR $ +0,0136 (+10,25%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

DarkStar 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,13617 (+1.361,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

DarkStar (DARKSTAR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi DarkStar Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

DarkStar (DARKSTAR) Nədir?

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC DarkStar investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DARKSTAR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə DarkStar haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız DarkStar satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

DarkStar Qiymət Proqnozu (USD)

DarkStar (DARKSTAR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DarkStar (DARKSTAR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DarkStar üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DarkStar qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomikası

DarkStar (DARKSTAR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DARKSTAR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

DarkStar (DARKSTAR) necə alınır?

Necə DarkStar alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım DarkStar Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DARKSTAR Aktivindən Yerli Valyutalara

DarkStar Mənbəyi

DarkStar haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi DarkStar Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: DarkStar Haqqında Digər Suallar

Bugünkü DarkStar (DARKSTAR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DARKSTAR qiyməti 0,14617 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DARKSTAR / USD cari qiyməti nədir?
DARKSTAR / USD cari qiyməti $ 0,14617 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DarkStar üçün bazar dəyəri nədir?
DARKSTAR üçün bazar dəyəri $ 42,88M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DARKSTAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DARKSTAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 293,33M USD təşkil edir.
DARKSTAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DARKSTAR ATH qiyməti olan 0,161582695041003 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DARKSTAR qiyməti (ATL) nədir?
DARKSTAR ATL qiyməti olan 0,055093699723331745 USD dəyərinə endi.
DARKSTAR ticarət həcmi nədir?
DARKSTAR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 66,17K USD.
DARKSTAR bu il daha da yüksələcək?
DARKSTAR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DARKSTAR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:22:18 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

