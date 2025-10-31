Bugünkü canlı Dante Games qiyməti 0.01883 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DANTE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DANTE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dante Games qiyməti 0.01883 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DANTE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DANTE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Dante Games Logosu

Dante Games qiyməti(DANTE)

1 DANTE / USD Canlı Qiyməti:

$0,01883
$0,01883
+1,94%1D
USD
Dante Games (DANTE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:22:11 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01801
$ 0,01801
24 saat Aşağı
$ 0,01922
$ 0,01922
24 saat Yüksək

$ 0,01801
$ 0,01801

$ 0,01922
$ 0,01922

--
--

--
--

+1,94%

+1,94%

-3,49%

-3,49%

Dante Games (DANTE) canlı qiyməti $ 0,01883. DANTE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01801 və ən yüksək $ 0,01922 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DANTE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DANTE son bir saat ərzində +1,94%, 24 saat ərzində +1,94% və son 7 gündə isə -3,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dante Games (DANTE) Bazar Məlumatları

--
--

$ 68,12K
$ 68,12K

$ 18,83M
$ 18,83M

--
--

1.000.000.000
1.000.000.000

IMMUTABLE

Dante Games üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 68,12K təşkil edir. DANTE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 18,83M təşkil edir.

Dante Games (DANTE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Dante Games qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0003584+1,94%
30 Gün$ -0,0027-12,55%
60 Gün$ -0,00533-22,07%
90 Gün$ -0,00414-18,03%
Bugünkü Dante Games Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DANTE $ +0,0003584 (+1,94%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Dante Games 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0027 (-12,55%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Dante Games 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DANTE $ -0,00533 (-22,07%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Dante Games 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00414 (-18,03%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Dante Games (DANTE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Dante Games Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Dante Games (DANTE) Nədir?

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Dante Games MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Dante Games investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DANTE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Dante Games haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Dante Games satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Dante Games Qiymət Proqnozu (USD)

Dante Games (DANTE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dante Games (DANTE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dante Games üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dante Games qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Dante Games (DANTE) Tokenomikası

Dante Games (DANTE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DANTE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Dante Games (DANTE) necə alınır?

Necə Dante Games alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Dante Games Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DANTE Aktivindən Yerli Valyutalara

Dante Games Mənbəyi

Dante Games haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Dante Games Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Dante Games Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Dante Games (DANTE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DANTE qiyməti 0,01883 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DANTE / USD cari qiyməti nədir?
DANTE / USD cari qiyməti $ 0,01883 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dante Games üçün bazar dəyəri nədir?
DANTE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DANTE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DANTE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
DANTE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DANTE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DANTE qiyməti (ATL) nədir?
DANTE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
DANTE ticarət həcmi nədir?
DANTE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 68,12K USD.
DANTE bu il daha da yüksələcək?
DANTE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DANTE qiymət proqnozuna baxın.
Dante Games (DANTE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$0,01883
$109.837,38

$3.852,00

$0,03000

$186,44

$1,0000

$3.852,00

$109.837,38

$186,44

$2,4742

$0,18520

$0,00000

$0,004004

$0,00968

$0,0002931

$0,0020583

$0,0020583

$0,0474

$0,0000000000000000000000030901

$0,32091

$0,000000000000000000000085

