Bugünkü canlı DANGNN DAYA COIN qiyməti 0.00003696 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DANGNN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DANGNN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DANGNN DAYA COIN Logosu

DANGNN DAYA COIN qiyməti(DANGNN)

1 DANGNN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00003696
$0,00003696
+0,02%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:22:04 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00003686
$ 0,00003686
24 saat Aşağı
$ 0,00003705
$ 0,00003705
24 saat Yüksək

$ 0,00003686
$ 0,00003686

$ 0,00003705
$ 0,00003705

--
--

--
--

-0,03%

+0,02%

0,00%

0,00%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) canlı qiyməti $ 0,00003696. DANGNN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003686 və ən yüksək $ 0,00003705 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DANGNN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DANGNN son bir saat ərzində -0,03%, 24 saat ərzində +0,02% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Bazar Məlumatları

$ 0,00
$ 0,00

$ 52,38K
$ 52,38K

$ 369,60K
$ 369,60K

0,00
0,00

10.000.000.000
10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000

0,00%

DGC

DANGNN DAYA COIN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 52,38K təşkil edir. DANGNN üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 369,60K təşkil edir.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün DANGNN DAYA COIN qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0000000074+0,02%
30 Gün$ -0,00000394-9,64%
60 Gün$ -0,00001523-29,19%
90 Gün$ +0,00001386+60,00%
Bugünkü DANGNN DAYA COIN Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DANGNN $ +0,0000000074 (+0,02%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

DANGNN DAYA COIN 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00000394 (-9,64%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

DANGNN DAYA COIN 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DANGNN $ -0,00001523 (-29,19%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

DANGNN DAYA COIN 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00001386 (+60,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi DANGNN DAYA COIN Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Nədir?

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC DANGNN DAYA COIN investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DANGNN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə DANGNN DAYA COIN haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız DANGNN DAYA COIN satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

DANGNN DAYA COIN Qiymət Proqnozu (USD)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DANGNN DAYA COIN (DANGNN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DANGNN DAYA COIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DANGNN DAYA COIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Tokenomikası

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DANGNN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) necə alınır?

Necə DANGNN DAYA COIN alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım DANGNN DAYA COIN Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DANGNN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / VND
0,9726024
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / AUD
A$0,0000561792
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / GBP
0,0000280896
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / EUR
0,0000317856
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / USD
$0,00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MYR
RM0,0001548624
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / TRY
0,0015530592
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / JPY
¥0,00565488
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / ARS
ARS$0,0531795264
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / RUB
0,002954952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / INR
0,0032757648
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / IDR
Rp0,6059015424
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / PHP
0,0021747264
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / EGP
￡E.0,0017452512
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BRL
R$0,0001988448
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / CAD
C$0,0000513744
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BDT
0,0045187296
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / NGN
0,0534874032
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / COP
$0,1432554816
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / ZAR
R.0,0006379296
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / UAH
0,0015519504
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / TZS
T.Sh.0,09081072
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / VES
Bs0,00816816
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / CLP
$0,03481632
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / PKR
Rs0,0104286336
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / KZT
0,01960728
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / THB
฿0,0011941776
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / TWD
NT$0,0011357808
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / AED
د.إ0,0001356432
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / CHF
Fr0,000029568
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / HKD
HK$0,0002868096
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / AMD
֏0,0141497664
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MAD
.د.م0,0003422496
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MXN
$0,0006848688
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / SAR
ريال0,0001386
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / ETB
Br0,0056826
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / KES
KSh0,0047748624
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / JOD
د.أ0,00002620464
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / PLN
0,0001352736
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / RON
лв0,0001622544
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / SEK
kr0,0003485328
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BGN
лв0,0000620928
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / HUF
Ft0,0124026672
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / CZK
0,0007768992
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / KWD
د.ك0,00001130976
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / ILS
0,00012012
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BOB
Bs0,0002553936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / AZN
0,000062832
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / TJS
SM0,000340032
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / GEL
0,0001001616
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / AOA
Kz0,0338771664
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BHD
.د.ب0,00001389696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BMD
$0,00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / DKK
kr0,000238392
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / HNL
L0,0009705696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MUR
0,0016809408
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / NAD
$0,0006364512
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / NOK
kr0,000371448
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / NZD
$0,0000643104
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / PAB
B/.0,00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / PGK
K0,0001559712
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / QAR
ر.ق0,0001345344
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / RSD
дин.0,0037418304
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / UZS
soʻm0,4453011024
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / ALL
L0,0030909648
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / ANG
ƒ0,0000661584
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / AWG
ƒ0,000066528
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BBD
$0,00007392
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BAM
KM0,0000620928
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BIF
Fr0,10932768
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BND
$0,000048048
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BSD
$0,00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / JMD
$0,0059095344
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / KHR
0,1484335776
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / KMF
Fr0,01563408
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / LAK
0,8034782448
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / LKR
රු0,0112509936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MDL
L0,0006238848
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MGA
Ar0,165739728
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MOP
P0,00029568
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MVR
0,000565488
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MWK
MK0,0641666256
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / MZN
MT0,002361744
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / NPR
रु0,0052431456
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / PYG
0,26212032
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / RWF
Fr0,05362896
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / SBD
$0,0003041808
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / SCR
0,0005203968
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / SRD
$0,0014322
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / SVC
$0,0003234
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / SZL
L0,0006364512
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / TMT
m0,00012936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / TND
د.ت0,00010858848
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / TTD
$0,0002502192
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / UGX
Sh0,12876864
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / XAF
Fr0,02091936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / XCD
$0,000099792
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / XOF
Fr0,02091936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / XPF
Fr0,00380688
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BWP
P0,000495264
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / BZD
$0,0000742896
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / CVE
$0,0035156352
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / DJF
Fr0,00654192
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / DOP
$0,0023717232
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / DZD
د.ج0,004802952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / FJD
$0,0000835296
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / GNF
Fr0,3213672
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / GTQ
Q0,0002831136
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / GYD
$0,0077368368
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) / ISK
kr0,00462

DANGNN DAYA COIN Mənbəyi

DANGNN DAYA COIN haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi DANGNN DAYA COIN Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: DANGNN DAYA COIN Haqqında Digər Suallar

Bugünkü DANGNN DAYA COIN (DANGNN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DANGNN qiyməti 0,00003696 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DANGNN / USD cari qiyməti nədir?
DANGNN / USD cari qiyməti $ 0,00003696 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DANGNN DAYA COIN üçün bazar dəyəri nədir?
DANGNN üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DANGNN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DANGNN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
DANGNN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DANGNN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DANGNN qiyməti (ATL) nədir?
DANGNN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
DANGNN ticarət həcmi nədir?
DANGNN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 52,38K USD.
DANGNN bu il daha da yüksələcək?
DANGNN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DANGNN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:22:04 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$0,00003696
