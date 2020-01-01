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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cysic üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cysic üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CYS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CYS Qiymət Məlumatları

CYS nədir

CYS Whitepaper

CYS Rəsmi Veb-saytı

CYS Tokenomikası

CYS Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Cysic (CYS) texniki analizi

Bugünkü Cysic (CYS) texniki analizi

Cysic analizi səhifəsi CYS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Cysic analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Cysic (CYS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,514---55,86%+71,33%+9,97%
Cysic qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Cysic texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Cysic anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 1
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,5138
0,5135
R2
0,5135
0,5133
R1
0,5133
0,5132
PP
0,513
0,513
S1
0,5128
0,5128
S2
0,5125
0,5127
S3
0,5123
0,5125

Cysic bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$1,69 M
$1,88 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,12M
3 günlük aktiv alışlar
$18,42 M
3 günlük aktiv satışlar
$18,30 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
1,03M
7 günlük aktiv alışlar
$70,48 M
7 günlük aktiv satışlar
$69,45 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cysic kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCYSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cysic haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Cysic (CYS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Cysic qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CYS/USDT
$0,5122
$0,5122$0,5122
-0,11%
1.09M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CYS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CYS
CYS
USD
USD

1 CYS = 0,514 USD

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