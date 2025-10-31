Bugünkü canlı Cycle Network qiyməti 0.02572 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CYC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CYC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cycle Network qiyməti 0.02572 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CYC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CYC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Cycle Network Logosu

Cycle Network qiyməti(CYC)

1 CYC / USD Canlı Qiyməti:

$0,02572
$0,02572
-0,46%1D
USD
Cycle Network (CYC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:21:41 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02519
$ 0,02519
24 saat Aşağı
$ 0,02685
$ 0,02685
24 saat Yüksək

$ 0,02519
$ 0,02519

$ 0,02685
$ 0,02685

$ 0,1190066848445152
$ 0,1190066848445152

$ 0,025305918698313595
$ 0,025305918698313595

+0,11%

-0,45%

-0,74%

-0,74%

Cycle Network (CYC) canlı qiyməti $ 0,02572. CYC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02519 və ən yüksək $ 0,02685 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CYC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,1190066848445152, ən aşağı qiyməti isə $ 0,025305918698313595 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CYC son bir saat ərzində +0,11%, 24 saat ərzində -0,45% və son 7 gündə isə -0,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cycle Network (CYC) Bazar Məlumatları

No.1545

$ 3,95M
$ 3,95M

$ 38,37K
$ 38,37K

$ 25,72M
$ 25,72M

153,70M
153,70M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

15,37%

BSC

Cycle Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,95M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 38,37K təşkil edir. CYC üzrə dövriyyədə olan təklif 153,70M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 25,72M təşkil edir.

Cycle Network (CYC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Cycle Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0001189-0,45%
30 Gün$ -0,02669-50,93%
60 Gün$ -0,05501-68,15%
90 Gün$ +0,00572+28,60%
Bugünkü Cycle Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CYC $ -0,0001189 (-0,45%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Cycle Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,02669 (-50,93%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Cycle Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CYC $ -0,05501 (-68,15%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Cycle Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00572 (+28,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Cycle Network (CYC) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Cycle Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Cycle Network (CYC) Nədir?

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Cycle Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CYC steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Cycle Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Cycle Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Cycle Network Qiymət Proqnozu (USD)

Cycle Network (CYC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cycle Network (CYC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cycle Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cycle Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Cycle Network (CYC) Tokenomikası

Cycle Network (CYC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CYC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Cycle Network (CYC) necə alınır?

Necə Cycle Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Cycle Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CYC Aktivindən Yerli Valyutalara

Cycle Network Mənbəyi

Cycle Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Cycle Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Cycle Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Cycle Network (CYC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CYC qiyməti 0,02572 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CYC / USD cari qiyməti nədir?
CYC / USD cari qiyməti $ 0,02572 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cycle Network üçün bazar dəyəri nədir?
CYC üçün bazar dəyəri $ 3,95M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CYC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CYC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 153,70M USD təşkil edir.
CYC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CYC ATH qiyməti olan 0,1190066848445152 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CYC qiyməti (ATL) nədir?
CYC ATL qiyməti olan 0,025305918698313595 USD dəyərinə endi.
CYC ticarət həcmi nədir?
CYC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 38,37K USD.
CYC bu il daha da yüksələcək?
CYC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CYC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:21:41 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 CYC = 0,02572 USD

