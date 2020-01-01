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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ONEchain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ONEchain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü ONEchain (CROSS) texniki analizi

Bugünkü ONEchain (CROSS) texniki analizi

ONEchain analizi səhifəsi CROSS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ONEchain analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ONEchain (CROSS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,10378--+6,17%+48,89%+7,06%
ONEchain qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ONEchain texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ONEchain anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 14
Neytral 2
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,10396
0,10395
R2
0,10395
0,10394
R1
0,10394
0,10394
PP
0,10393
0,10393
S1
0,10392
0,10392
S2
0,10391
0,10392
S3
0,1039
0,10391

ONEchain bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,15M
$3,43 M
$3,28 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,27 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,27 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$3,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ONEchain kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCROSSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ONEchain haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ONEchain (CROSS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ONEchain qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CROSS/USDT
$0,10378
$0,10378$0,10378
+1,72%
853.85K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CROSS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0,10378 USD

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