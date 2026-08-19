Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cronos üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cronos üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CRO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CRO Qiymət Məlumatları

CRO nədir

CRO Whitepaper

CRO Rəsmi Veb-saytı

CRO Tokenomikası

CRO Qiymət Proqnozu

CRO Qiymət Tarixçəsi

CRO Alış Bələdçisi

CRO / Fiat Valyuta Çevirən

CRO Spot

CRO USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Cronos (CRO) texniki analizi

Bugünkü Cronos (CRO) texniki analizi

Cronos analizi səhifəsi CRO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Cronos analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Cronos (CRO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04596---2,05%-21,12%-34,24%
Cronos qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Cronos texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Cronos anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 5
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 3Alış 1
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04593
0,04593
R2
0,04593
0,04592
R1
0,04592
0,04592
PP
0,04592
0,04592
S1
0,04591
0,04591
S2
0,04591
0,04591
S3
0,0459
0,04591

Cronos bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,94M
$6,00 M
$5,06 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,47 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,50 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,07M
7 günlük aktiv alışlar
$1,41 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,48 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cronos kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCROUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,05
2026-08-18-$0,26 M0,05
2026-08-17$0,02 M0,05
2026-08-16-$0,13 M0,05
2026-08-15$0,02 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cronos haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Cronos (CRO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Cronos qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CRO/USDT
$0,04599
$0,04599$0,04599
-1,52%
1.42M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CRO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0,04596 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.