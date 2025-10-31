Bugünkü canlı Circle xStock qiyməti 126.34 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRCLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRCLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Circle xStock qiyməti 126.34 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRCLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRCLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$126.34
+0.58%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:20:32 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 122.74
24 saat Aşağı
$ 133.9
24 saat Yüksək

$ 122.74
$ 133.9
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
+0.29%

+0.58%

-3.30%

-3.30%

Circle xStock (CRCLX) canlı qiyməti $ 126.34. CRCLX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 122.74 və ən yüksək $ 133.9 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CRCLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 258.3037707311062, ən aşağı qiyməti isə $ 108.7001141157051 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CRCLX son bir saat ərzində +0.29%, 24 saat ərzində +0.58% və son 7 gündə isə -3.30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Circle xStock (CRCLX) Bazar Məlumatları

No.1131

$ 10.06M
$ 64.80K
$ 10.06M
79.60K
79,598.43498892
SOL

Circle xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10.06M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 64.80K təşkil edir. CRCLX üzrə dövriyyədə olan təklif 79.60K, ümumi təklif isə 79598.43498892 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10.06M təşkil edir.

Circle xStock (CRCLX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Circle xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0.7285+0.58%
30 Gün$ -6.57-4.95%
60 Gün$ -5.28-4.02%
90 Gün$ -41.08-24.54%
Bugünkü Circle xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CRCLX $ +0.7285 (+0.58%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Circle xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -6.57 (-4.95%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Circle xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CRCLX $ -5.28 (-4.02%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Circle xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -41.08 (-24.54%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Circle xStock (CRCLX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Circle xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Circle xStock (CRCLX) Nədir?

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Circle xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CRCLX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Circle xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Circle xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Circle xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Circle xStock (CRCLX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Circle xStock (CRCLX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Circle xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Circle xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Circle xStock (CRCLX) Tokenomikası

Circle xStock (CRCLX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CRCLX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Circle xStock (CRCLX) necə alınır?

Necə Circle xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Circle xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CRCLX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Circle xStock(CRCLX) / VND
3,324,637.1
1 Circle xStock(CRCLX) / AUD
A$192.0368
1 Circle xStock(CRCLX) / GBP
96.0184
1 Circle xStock(CRCLX) / EUR
108.6524
1 Circle xStock(CRCLX) / USD
$126.34
1 Circle xStock(CRCLX) / MYR
RM529.3646
1 Circle xStock(CRCLX) / TRY
5,308.8068
1 Circle xStock(CRCLX) / JPY
¥19,330.02
1 Circle xStock(CRCLX) / ARS
ARS$181,783.0456
1 Circle xStock(CRCLX) / RUB
10,099.6196
1 Circle xStock(CRCLX) / INR
11,197.5142
1 Circle xStock(CRCLX) / IDR
Rp2,071,147.2096
1 Circle xStock(CRCLX) / PHP
7,433.8456
1 Circle xStock(CRCLX) / EGP
￡E.5,965.7748
1 Circle xStock(CRCLX) / BRL
R$679.7092
1 Circle xStock(CRCLX) / CAD
C$175.6126
1 Circle xStock(CRCLX) / BDT
15,446.3284
1 Circle xStock(CRCLX) / NGN
182,835.4578
1 Circle xStock(CRCLX) / COP
$489,688.7864
1 Circle xStock(CRCLX) / ZAR
R.2,180.6284
1 Circle xStock(CRCLX) / UAH
5,305.0166
1 Circle xStock(CRCLX) / TZS
T.Sh.310,417.38
1 Circle xStock(CRCLX) / VES
Bs27,921.14
1 Circle xStock(CRCLX) / CLP
$119,012.28
1 Circle xStock(CRCLX) / PKR
Rs35,648.0944
1 Circle xStock(CRCLX) / KZT
67,023.37
1 Circle xStock(CRCLX) / THB
฿4,082.0454
1 Circle xStock(CRCLX) / TWD
NT$3,882.4282
1 Circle xStock(CRCLX) / AED
د.إ463.6678
1 Circle xStock(CRCLX) / CHF
Fr101.072
1 Circle xStock(CRCLX) / HKD
HK$980.3984
1 Circle xStock(CRCLX) / AMD
֏48,368.0056
1 Circle xStock(CRCLX) / MAD
.د.م1,169.9084
1 Circle xStock(CRCLX) / MXN
$2,339.8168
1 Circle xStock(CRCLX) / SAR
ريال473.775
1 Circle xStock(CRCLX) / ETB
Br19,424.775
1 Circle xStock(CRCLX) / KES
KSh16,321.8646
1 Circle xStock(CRCLX) / JOD
د.أ89.57506
1 Circle xStock(CRCLX) / PLN
462.4044
1 Circle xStock(CRCLX) / RON
лв554.6326
1 Circle xStock(CRCLX) / SEK
kr1,191.3862
1 Circle xStock(CRCLX) / BGN
лв213.5146
1 Circle xStock(CRCLX) / HUF
Ft42,409.8112
1 Circle xStock(CRCLX) / CZK
2,656.9302
1 Circle xStock(CRCLX) / KWD
د.ك38.66004
1 Circle xStock(CRCLX) / ILS
410.605
1 Circle xStock(CRCLX) / BOB
Bs873.0094
1 Circle xStock(CRCLX) / AZN
214.778
1 Circle xStock(CRCLX) / TJS
SM1,162.328
1 Circle xStock(CRCLX) / GEL
342.3814
1 Circle xStock(CRCLX) / AOA
Kz115,801.9806
1 Circle xStock(CRCLX) / BHD
.د.ب47.50384
1 Circle xStock(CRCLX) / BMD
$126.34
1 Circle xStock(CRCLX) / DKK
kr814.893
1 Circle xStock(CRCLX) / HNL
L3,317.6884
1 Circle xStock(CRCLX) / MUR
5,745.9432
1 Circle xStock(CRCLX) / NAD
$2,175.5748
1 Circle xStock(CRCLX) / NOK
kr1,269.717
1 Circle xStock(CRCLX) / NZD
$219.8316
1 Circle xStock(CRCLX) / PAB
B/.126.34
1 Circle xStock(CRCLX) / PGK
K533.1548
1 Circle xStock(CRCLX) / QAR
ر.ق459.8776
1 Circle xStock(CRCLX) / RSD
дин.12,790.6616
1 Circle xStock(CRCLX) / UZS
soʻm1,522,168.3246
1 Circle xStock(CRCLX) / ALL
L10,565.8142
1 Circle xStock(CRCLX) / ANG
ƒ226.1486
1 Circle xStock(CRCLX) / AWG
ƒ227.412
1 Circle xStock(CRCLX) / BBD
$252.68
1 Circle xStock(CRCLX) / BAM
KM212.2512
1 Circle xStock(CRCLX) / BIF
Fr373,713.72
1 Circle xStock(CRCLX) / BND
$164.242
1 Circle xStock(CRCLX) / BSD
$126.34
1 Circle xStock(CRCLX) / JMD
$20,200.5026
1 Circle xStock(CRCLX) / KHR
507,389.0204
1 Circle xStock(CRCLX) / KMF
Fr53,441.82
1 Circle xStock(CRCLX) / LAK
2,746,521.6842
1 Circle xStock(CRCLX) / LKR
රු38,459.1594
1 Circle xStock(CRCLX) / MDL
L2,132.6192
1 Circle xStock(CRCLX) / MGA
Ar566,546.462
1 Circle xStock(CRCLX) / MOP
P1,010.72
1 Circle xStock(CRCLX) / MVR
1,933.002
1 Circle xStock(CRCLX) / MWK
MK219,340.1374
1 Circle xStock(CRCLX) / MZN
MT8,073.126
1 Circle xStock(CRCLX) / NPR
रु17,922.5924
1 Circle xStock(CRCLX) / PYG
896,003.28
1 Circle xStock(CRCLX) / RWF
Fr183,319.34
1 Circle xStock(CRCLX) / SBD
$1,039.7782
1 Circle xStock(CRCLX) / SCR
1,778.8672
1 Circle xStock(CRCLX) / SRD
$4,895.675
1 Circle xStock(CRCLX) / SVC
$1,105.475
1 Circle xStock(CRCLX) / SZL
L2,175.5748
1 Circle xStock(CRCLX) / TMT
m442.19
1 Circle xStock(CRCLX) / TND
د.ت371.18692
1 Circle xStock(CRCLX) / TTD
$855.3218
1 Circle xStock(CRCLX) / UGX
Sh440,168.56
1 Circle xStock(CRCLX) / XAF
Fr71,508.44
1 Circle xStock(CRCLX) / XCD
$341.118
1 Circle xStock(CRCLX) / XOF
Fr71,508.44
1 Circle xStock(CRCLX) / XPF
Fr13,013.02
1 Circle xStock(CRCLX) / BWP
P1,692.956
1 Circle xStock(CRCLX) / BZD
$253.9434
1 Circle xStock(CRCLX) / CVE
$12,017.4608
1 Circle xStock(CRCLX) / DJF
Fr22,362.18
1 Circle xStock(CRCLX) / DOP
$8,107.2378
1 Circle xStock(CRCLX) / DZD
د.ج16,417.883
1 Circle xStock(CRCLX) / FJD
$285.5284
1 Circle xStock(CRCLX) / GNF
Fr1,098,526.3
1 Circle xStock(CRCLX) / GTQ
Q967.7644
1 Circle xStock(CRCLX) / GYD
$26,446.7522
1 Circle xStock(CRCLX) / ISK
kr15,792.5

Circle xStock Mənbəyi

Circle xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Circle xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Circle xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Circle xStock (CRCLX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CRCLX qiyməti 126.34 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CRCLX / USD cari qiyməti nədir?
CRCLX / USD cari qiyməti $ 126.34 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Circle xStock üçün bazar dəyəri nədir?
CRCLX üçün bazar dəyəri $ 10.06M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CRCLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CRCLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 79.60K USD təşkil edir.
CRCLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CRCLX ATH qiyməti olan 258.3037707311062 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CRCLX qiyməti (ATL) nədir?
CRCLX ATL qiyməti olan 108.7001141157051 USD dəyərinə endi.
CRCLX ticarət həcmi nədir?
CRCLX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 64.80K USD.
CRCLX bu il daha da yüksələcək?
CRCLX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CRCLX qiymət proqnozuna baxın.
Circle xStock (CRCLX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

CRCLX/USDT
$126.34
