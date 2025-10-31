Bugünkü canlı Circle Internet qiyməti 125.9 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRCLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRCLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Circle Internet qiyməti 125.9 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRCLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRCLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Circle Internet Logosu

Circle Internet qiyməti(CRCLON)

1 CRCLON / USD Canlı Qiyməti:

$125,9
$125,9$125,9
+0,34%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:20:25 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 122,56
$ 122,56$ 122,56
24 saat Aşağı
$ 133,47
$ 133,47$ 133,47
24 saat Yüksək

$ 122,56
$ 122,56$ 122,56

$ 133,47
$ 133,47$ 133,47

$ 157,6281918017911
$ 157,6281918017911$ 157,6281918017911

$ 108,2495922443734
$ 108,2495922443734$ 108,2495922443734

-0,22%

+0,34%

-3,58%

-3,58%

Circle Internet (CRCLON) canlı qiyməti $ 125,9. CRCLON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 122,56 və ən yüksək $ 133,47 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CRCLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 157,6281918017911, ən aşağı qiyməti isə $ 108,2495922443734 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CRCLON son bir saat ərzində -0,22%, 24 saat ərzində +0,34% və son 7 gündə isə -3,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Circle Internet (CRCLON) Bazar Məlumatları

No.1887

$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M

$ 67,52K
$ 67,52K$ 67,52K

$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M

13,80K
13,80K 13,80K

13.799,53832368
13.799,53832368 13.799,53832368

ETH

Circle Internet üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,74M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 67,52K təşkil edir. CRCLON üzrə dövriyyədə olan təklif 13,80K, ümumi təklif isə 13799.53832368 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,74M təşkil edir.

Circle Internet (CRCLON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Circle Internet qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,4266+0,34%
30 Gün$ -7,08-5,33%
60 Gün$ +45,9+57,37%
90 Gün$ +45,9+57,37%
Bugünkü Circle Internet Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CRCLON $ +0,4266 (+0,34%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Circle Internet 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -7,08 (-5,33%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Circle Internet 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CRCLON $ +45,9 (+57,37%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Circle Internet 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +45,9 (+57,37%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Circle Internet (CRCLON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Circle Internet Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Circle Internet (CRCLON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Circle Internet investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CRCLON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Circle Internet haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Circle Internet satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Circle Internet Qiymət Proqnozu (USD)

Circle Internet (CRCLON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Circle Internet (CRCLON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Circle Internet üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Circle Internet qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Circle Internet (CRCLON) Tokenomikası

Circle Internet (CRCLON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CRCLON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Circle Internet (CRCLON) necə alınır?

Necə Circle Internet alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Circle Internet Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CRCLON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Circle Internet(CRCLON) / VND
3.313.058,5
1 Circle Internet(CRCLON) / AUD
A$191,368
1 Circle Internet(CRCLON) / GBP
95,684
1 Circle Internet(CRCLON) / EUR
108,274
1 Circle Internet(CRCLON) / USD
$125,9
1 Circle Internet(CRCLON) / MYR
RM527,521
1 Circle Internet(CRCLON) / TRY
5.290,318
1 Circle Internet(CRCLON) / JPY
¥19.262,7
1 Circle Internet(CRCLON) / ARS
ARS$181.149,956
1 Circle Internet(CRCLON) / RUB
10.064,446
1 Circle Internet(CRCLON) / INR
11.158,517
1 Circle Internet(CRCLON) / IDR
Rp2.063.934,096
1 Circle Internet(CRCLON) / PHP
7.407,956
1 Circle Internet(CRCLON) / EGP
￡E.5.944,998
1 Circle Internet(CRCLON) / BRL
R$677,342
1 Circle Internet(CRCLON) / CAD
C$175,001
1 Circle Internet(CRCLON) / BDT
15.392,534
1 Circle Internet(CRCLON) / NGN
182.198,703
1 Circle Internet(CRCLON) / COP
$487.983,364
1 Circle Internet(CRCLON) / ZAR
R.2.173,034
1 Circle Internet(CRCLON) / UAH
5.286,541
1 Circle Internet(CRCLON) / TZS
T.Sh.309.336,3
1 Circle Internet(CRCLON) / VES
Bs27.823,9
1 Circle Internet(CRCLON) / CLP
$118.597,8
1 Circle Internet(CRCLON) / PKR
Rs35.523,944
1 Circle Internet(CRCLON) / KZT
66.789,95
1 Circle Internet(CRCLON) / THB
฿4.067,829
1 Circle Internet(CRCLON) / TWD
NT$3.868,907
1 Circle Internet(CRCLON) / AED
د.إ462,053
1 Circle Internet(CRCLON) / CHF
Fr100,72
1 Circle Internet(CRCLON) / HKD
HK$976,984
1 Circle Internet(CRCLON) / AMD
֏48.199,556
1 Circle Internet(CRCLON) / MAD
.د.م1.165,834
1 Circle Internet(CRCLON) / MXN
$2.331,668
1 Circle Internet(CRCLON) / SAR
ريال472,125
1 Circle Internet(CRCLON) / ETB
Br19.357,125
1 Circle Internet(CRCLON) / KES
KSh16.265,021
1 Circle Internet(CRCLON) / JOD
د.أ89,2631
1 Circle Internet(CRCLON) / PLN
460,794
1 Circle Internet(CRCLON) / RON
лв552,701
1 Circle Internet(CRCLON) / SEK
kr1.187,237
1 Circle Internet(CRCLON) / BGN
лв212,771
1 Circle Internet(CRCLON) / HUF
Ft42.262,112
1 Circle Internet(CRCLON) / CZK
2.647,677
1 Circle Internet(CRCLON) / KWD
د.ك38,5254
1 Circle Internet(CRCLON) / ILS
409,175
1 Circle Internet(CRCLON) / BOB
Bs869,969
1 Circle Internet(CRCLON) / AZN
214,03
1 Circle Internet(CRCLON) / TJS
SM1.158,28
1 Circle Internet(CRCLON) / GEL
341,189
1 Circle Internet(CRCLON) / AOA
Kz115.398,681
1 Circle Internet(CRCLON) / BHD
.د.ب47,3384
1 Circle Internet(CRCLON) / BMD
$125,9
1 Circle Internet(CRCLON) / DKK
kr812,055
1 Circle Internet(CRCLON) / HNL
L3.306,134
1 Circle Internet(CRCLON) / MUR
5.725,932
1 Circle Internet(CRCLON) / NAD
$2.167,998
1 Circle Internet(CRCLON) / NOK
kr1.265,295
1 Circle Internet(CRCLON) / NZD
$219,066
1 Circle Internet(CRCLON) / PAB
B/.125,9
1 Circle Internet(CRCLON) / PGK
K531,298
1 Circle Internet(CRCLON) / QAR
ر.ق458,276
1 Circle Internet(CRCLON) / RSD
дин.12.746,116
1 Circle Internet(CRCLON) / UZS
soʻm1.516.867,121
1 Circle Internet(CRCLON) / ALL
L10.529,017
1 Circle Internet(CRCLON) / ANG
ƒ225,361
1 Circle Internet(CRCLON) / AWG
ƒ226,62
1 Circle Internet(CRCLON) / BBD
$251,8
1 Circle Internet(CRCLON) / BAM
KM211,512
1 Circle Internet(CRCLON) / BIF
Fr372.412,2
1 Circle Internet(CRCLON) / BND
$163,67
1 Circle Internet(CRCLON) / BSD
$125,9
1 Circle Internet(CRCLON) / JMD
$20.130,151
1 Circle Internet(CRCLON) / KHR
505.621,954
1 Circle Internet(CRCLON) / KMF
Fr53.255,7
1 Circle Internet(CRCLON) / LAK
2.736.956,467
1 Circle Internet(CRCLON) / LKR
රු38.325,219
1 Circle Internet(CRCLON) / MDL
L2.125,192
1 Circle Internet(CRCLON) / MGA
Ar564.573,37
1 Circle Internet(CRCLON) / MOP
P1.007,2
1 Circle Internet(CRCLON) / MVR
1.926,27
1 Circle Internet(CRCLON) / MWK
MK218.576,249
1 Circle Internet(CRCLON) / MZN
MT8.045,01
1 Circle Internet(CRCLON) / NPR
रु17.860,174
1 Circle Internet(CRCLON) / PYG
892.882,8
1 Circle Internet(CRCLON) / RWF
Fr182.680,9
1 Circle Internet(CRCLON) / SBD
$1.036,157
1 Circle Internet(CRCLON) / SCR
1.772,672
1 Circle Internet(CRCLON) / SRD
$4.878,625
1 Circle Internet(CRCLON) / SVC
$1.101,625
1 Circle Internet(CRCLON) / SZL
L2.167,998
1 Circle Internet(CRCLON) / TMT
m440,65
1 Circle Internet(CRCLON) / TND
د.ت369,8942
1 Circle Internet(CRCLON) / TTD
$852,343
1 Circle Internet(CRCLON) / UGX
Sh438.635,6
1 Circle Internet(CRCLON) / XAF
Fr71.259,4
1 Circle Internet(CRCLON) / XCD
$339,93
1 Circle Internet(CRCLON) / XOF
Fr71.259,4
1 Circle Internet(CRCLON) / XPF
Fr12.967,7
1 Circle Internet(CRCLON) / BWP
P1.687,06
1 Circle Internet(CRCLON) / BZD
$253,059
1 Circle Internet(CRCLON) / CVE
$11.975,608
1 Circle Internet(CRCLON) / DJF
Fr22.284,3
1 Circle Internet(CRCLON) / DOP
$8.079,003
1 Circle Internet(CRCLON) / DZD
د.ج16.360,705
1 Circle Internet(CRCLON) / FJD
$284,534
1 Circle Internet(CRCLON) / GNF
Fr1.094.700,5
1 Circle Internet(CRCLON) / GTQ
Q964,394
1 Circle Internet(CRCLON) / GYD
$26.354,647
1 Circle Internet(CRCLON) / ISK
kr15.737,5

Circle Internet Mənbəyi

Circle Internet haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Circle Internet Veb-saytı
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Circle Internet Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Circle Internet (CRCLON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CRCLON qiyməti 125,9 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CRCLON / USD cari qiyməti nədir?
CRCLON / USD cari qiyməti $ 125,9 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Circle Internet üçün bazar dəyəri nədir?
CRCLON üçün bazar dəyəri $ 1,74M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CRCLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CRCLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 13,80K USD təşkil edir.
CRCLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CRCLON ATH qiyməti olan 157,6281918017911 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CRCLON qiyməti (ATL) nədir?
CRCLON ATL qiyməti olan 108,2495922443734 USD dəyərinə endi.
CRCLON ticarət həcmi nədir?
CRCLON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 67,52K USD.
CRCLON bu il daha da yüksələcək?
CRCLON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CRCLON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:20:25 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

CRCLON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 125,9 USD

CRCLON Ticarəti Edin

CRCLON/USDT
$125,9
$125,9$125,9
+0,40%

