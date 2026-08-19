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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CoW Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CoW Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü CoW Protocol (COW) texniki analizi

Bugünkü CoW Protocol (COW) texniki analizi

CoW Protocol analizi səhifəsi COW gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda CoW Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

CoW Protocol (COW) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1038---1,80%-21,67%-39,27%
CoW Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

CoW Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış CoW Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 8
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 6
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 6Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1037
0,1036
R2
0,1036
0,1036
R1
0,1036
0,1036
PP
0,1035
0,1035
S1
0,1035
0,1035
S2
0,1034
0,1035
S3
0,1034
0,1034

CoW Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$4,75 M
$4,94 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,85 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,86 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$12,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$12,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CoW Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCOWUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,11
2026-08-18-$0,13 M0,11
2026-08-17-$0,24 M0,11
2026-08-16-$0,38 M0,12
2026-08-15$0,65 M0,15

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CoW Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də CoW Protocol (COW) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CoW Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
COW/USDT
$0,1038
$0,1038$0,1038
-2,88%
886.83K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

COW / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0,1038 USD

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