COOKIE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
COOKIE Qiymət Məlumatları
COOKIE nədir
COOKIE Whitepaper
COOKIE Rəsmi Veb-saytı
COOKIE Tokenomikası
COOKIE Qiymət Proqnozu
COOKIE Qiymət Tarixçəsi
COOKIE Alış Bələdçisi
COOKIE / Fiat Valyuta Çevirən
COOKIE Spot
COOKIE USDT-M Fyuçersi
Bazara Qədər
Qazanc
Airdrop+
Xəbərlər
Bloq
Akademiya
Bugünkü Cookie DAO (COOKIE) texniki analizi
Cookie DAO (COOKIE) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,010524
|--
|-13,83%
|+24,42%
|-42,56%
Cookie DAO texniki göstəriciləri
Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Cookie DAO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.
|Dəyişən ortalamalar:
|Alış
|Satış 3
|Neytral 1
|Alış 10
|Texniki göstəricilər:
|Satış
|Satış 5
|Neytral 5
|Alış 2
Cookie DAO bazar siqnalları
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Cookie DAO kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|-$0,06 M
|0,01
|2026-08-18
|-$0,09 M
|0,01
|2026-08-17
|-$0,05 M
|0,01
|2026-08-16
|$0,03 M
|0,01
|2026-08-15
|-$0,18 M
|0,01
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Cookie DAO haqqında daha çox məlumat əldə edin
MEXC-də Cookie DAO (COOKIE) ticarət bazarları
Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Cookie DAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.
İmtina
Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.