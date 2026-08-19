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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cookie DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cookie DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Cookie DAO (COOKIE) texniki analizi

Bugünkü Cookie DAO (COOKIE) texniki analizi

Cookie DAO analizi səhifəsi COOKIE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Cookie DAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Cookie DAO (COOKIE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,010524---13,83%+24,42%-42,56%
Cookie DAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Cookie DAO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 6
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 1Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 5Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01056
0,01055
R2
0,01055
0,01054
R1
0,01053
0,01053
PP
0,01053
0,01053
S1
0,01051
0,01052
S2
0,0105
0,01051
S3
0,01049
0,0105

Cookie DAO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,28M
$1,74 M
$2,02 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$1,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,23 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cookie DAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCOOKIEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,06 M0,01
2026-08-18-$0,09 M0,01
2026-08-17-$0,05 M0,01
2026-08-16$0,03 M0,01
2026-08-15-$0,18 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cookie DAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Cookie DAO (COOKIE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Cookie DAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
COOKIE/USDT
$0,010531
$0,010531$0,010531
-0,69%
6.14M (USDT)
COOKIE/USDC
$0,010526
$0,010526$0,010526
-0,67%
5.16M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

COOKIE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0,010524 USD

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