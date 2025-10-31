Bugünkü canlı Cointel qiyməti 0.02427 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COLS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COLS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cointel qiyməti 0.02427 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COLS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COLS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Cointel Logosu

Cointel qiyməti(COLS)

1 COLS / USD Canlı Qiyməti:

$0,02428
$0,02428$0,02428
-0,89%1D
USD
Cointel (COLS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:55 (UTC+8)

Cointel (COLS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02422
$ 0,02422$ 0,02422
24 saat Aşağı
$ 0,02545
$ 0,02545$ 0,02545
24 saat Yüksək

$ 0,02422
$ 0,02422$ 0,02422

$ 0,02545
$ 0,02545$ 0,02545

$ 0,041637001905749906
$ 0,041637001905749906$ 0,041637001905749906

$ 0,02382642964189814
$ 0,02382642964189814$ 0,02382642964189814

-0,33%

-0,89%

-3,85%

-3,85%

Cointel (COLS) canlı qiyməti $ 0,02427. COLS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02422 və ən yüksək $ 0,02545 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COLS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,041637001905749906, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02382642964189814 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COLS son bir saat ərzində -0,33%, 24 saat ərzində -0,89% və son 7 gündə isə -3,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cointel (COLS) Bazar Məlumatları

No.999

$ 13,75M
$ 13,75M$ 13,75M

$ 303,96K
$ 303,96K$ 303,96K

$ 242,70M
$ 242,70M$ 242,70M

566,35M
566,35M 566,35M

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

5,66%

AVAX_CCHAIN

Cointel üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,75M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 303,96K təşkil edir. COLS üzrə dövriyyədə olan təklif 566,35M, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 242,70M təşkil edir.

Cointel (COLS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Cointel qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000218-0,89%
30 Gün$ -0,00187-7,16%
60 Gün$ +0,01127+86,69%
90 Gün$ +0,01127+86,69%
Bugünkü Cointel Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün COLS $ -0,000218 (-0,89%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Cointel 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00187 (-7,16%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Cointel 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə COLS $ +0,01127 (+86,69%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Cointel 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,01127 (+86,69%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Cointel (COLS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Cointel Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Cointel (COLS) Nədir?

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Cointel investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- COLS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Cointel haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Cointel satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Cointel Qiymət Proqnozu (USD)

Cointel (COLS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cointel (COLS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cointel üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cointel qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Cointel (COLS) Tokenomikası

Cointel (COLS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COLS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Cointel (COLS) necə alınır?

Necə Cointel alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Cointel Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

COLS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Cointel(COLS) / VND
638,66505
1 Cointel(COLS) / AUD
A$0,0368904
1 Cointel(COLS) / GBP
0,0184452
1 Cointel(COLS) / EUR
0,0208722
1 Cointel(COLS) / USD
$0,02427
1 Cointel(COLS) / MYR
RM0,1016913
1 Cointel(COLS) / TRY
1,0200681
1 Cointel(COLS) / JPY
¥3,71331
1 Cointel(COLS) / ARS
ARS$34,9206468
1 Cointel(COLS) / RUB
1,9401438
1 Cointel(COLS) / INR
2,1510501
1 Cointel(COLS) / IDR
Rp397,8687888
1 Cointel(COLS) / PHP
1,4292603
1 Cointel(COLS) / EGP
￡E.1,1460294
1 Cointel(COLS) / BRL
R$0,1305726
1 Cointel(COLS) / CAD
C$0,0337353
1 Cointel(COLS) / BDT
2,9672502
1 Cointel(COLS) / NGN
35,1228159
1 Cointel(COLS) / COP
$94,0695492
1 Cointel(COLS) / ZAR
R.0,4189002
1 Cointel(COLS) / UAH
1,0190973
1 Cointel(COLS) / TZS
T.Sh.59,63139
1 Cointel(COLS) / VES
Bs5,36367
1 Cointel(COLS) / CLP
$22,86234
1 Cointel(COLS) / PKR
Rs6,8480232
1 Cointel(COLS) / KZT
12,875235
1 Cointel(COLS) / THB
฿0,7836783
1 Cointel(COLS) / TWD
NT$0,7460598
1 Cointel(COLS) / AED
د.إ0,0890709
1 Cointel(COLS) / CHF
Fr0,019416
1 Cointel(COLS) / HKD
HK$0,1883352
1 Cointel(COLS) / AMD
֏9,2915268
1 Cointel(COLS) / MAD
.د.م0,2247402
1 Cointel(COLS) / MXN
$0,4494804
1 Cointel(COLS) / SAR
ريال0,0910125
1 Cointel(COLS) / ETB
Br3,7315125
1 Cointel(COLS) / KES
KSh3,1354413
1 Cointel(COLS) / JOD
د.أ0,01720743
1 Cointel(COLS) / PLN
0,0888282
1 Cointel(COLS) / RON
лв0,1065453
1 Cointel(COLS) / SEK
kr0,2288661
1 Cointel(COLS) / BGN
лв0,0410163
1 Cointel(COLS) / HUF
Ft8,1469536
1 Cointel(COLS) / CZK
0,5103981
1 Cointel(COLS) / KWD
د.ك0,00742662
1 Cointel(COLS) / ILS
0,0788775
1 Cointel(COLS) / BOB
Bs0,1677057
1 Cointel(COLS) / AZN
0,041259
1 Cointel(COLS) / TJS
SM0,223284
1 Cointel(COLS) / GEL
0,0657717
1 Cointel(COLS) / AOA
Kz22,2456393
1 Cointel(COLS) / BHD
.د.ب0,00912552
1 Cointel(COLS) / BMD
$0,02427
1 Cointel(COLS) / DKK
kr0,1565415
1 Cointel(COLS) / HNL
L0,6373302
1 Cointel(COLS) / MUR
1,1037996
1 Cointel(COLS) / NAD
$0,4179294
1 Cointel(COLS) / NOK
kr0,2439135
1 Cointel(COLS) / NZD
$0,0422298
1 Cointel(COLS) / PAB
B/.0,02427
1 Cointel(COLS) / PGK
K0,1024194
1 Cointel(COLS) / QAR
ر.ق0,0883428
1 Cointel(COLS) / RSD
дин.2,4570948
1 Cointel(COLS) / UZS
soʻm292,4095713
1 Cointel(COLS) / ALL
L2,0297001
1 Cointel(COLS) / ANG
ƒ0,0434433
1 Cointel(COLS) / AWG
ƒ0,043686
1 Cointel(COLS) / BBD
$0,04854
1 Cointel(COLS) / BAM
KM0,0407736
1 Cointel(COLS) / BIF
Fr71,79066
1 Cointel(COLS) / BND
$0,031551
1 Cointel(COLS) / BSD
$0,02427
1 Cointel(COLS) / JMD
$3,8805303
1 Cointel(COLS) / KHR
97,4697762
1 Cointel(COLS) / KMF
Fr10,26621
1 Cointel(COLS) / LAK
527,6086851
1 Cointel(COLS) / LKR
රු7,3880307
1 Cointel(COLS) / MDL
L0,4096776
1 Cointel(COLS) / MGA
Ar108,833961
1 Cointel(COLS) / MOP
P0,19416
1 Cointel(COLS) / MVR
0,371331
1 Cointel(COLS) / MWK
MK42,1353897
1 Cointel(COLS) / MZN
MT1,550853
1 Cointel(COLS) / NPR
रु3,4429422
1 Cointel(COLS) / PYG
172,12284
1 Cointel(COLS) / RWF
Fr35,21577
1 Cointel(COLS) / SBD
$0,1997421
1 Cointel(COLS) / SCR
0,3417216
1 Cointel(COLS) / SRD
$0,9404625
1 Cointel(COLS) / SVC
$0,2123625
1 Cointel(COLS) / SZL
L0,4179294
1 Cointel(COLS) / TMT
m0,084945
1 Cointel(COLS) / TND
د.ت0,07130526
1 Cointel(COLS) / TTD
$0,1643079
1 Cointel(COLS) / UGX
Sh84,55668
1 Cointel(COLS) / XAF
Fr13,73682
1 Cointel(COLS) / XCD
$0,065529
1 Cointel(COLS) / XOF
Fr13,73682
1 Cointel(COLS) / XPF
Fr2,49981
1 Cointel(COLS) / BWP
P0,325218
1 Cointel(COLS) / BZD
$0,0487827
1 Cointel(COLS) / CVE
$2,3085624
1 Cointel(COLS) / DJF
Fr4,29579
1 Cointel(COLS) / DOP
$1,5574059
1 Cointel(COLS) / DZD
د.ج3,1538865
1 Cointel(COLS) / FJD
$0,0548502
1 Cointel(COLS) / GNF
Fr211,02765
1 Cointel(COLS) / GTQ
Q0,1859082
1 Cointel(COLS) / GYD
$5,0804391
1 Cointel(COLS) / ISK
kr3,03375

Cointel Mənbəyi

Cointel haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Cointel Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Cointel Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Cointel (COLS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COLS qiyməti 0,02427 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COLS / USD cari qiyməti nədir?
COLS / USD cari qiyməti $ 0,02427 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cointel üçün bazar dəyəri nədir?
COLS üçün bazar dəyəri $ 13,75M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COLS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COLS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 566,35M USD təşkil edir.
COLS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COLS ATH qiyməti olan 0,041637001905749906 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COLS qiyməti (ATL) nədir?
COLS ATL qiyməti olan 0,02382642964189814 USD dəyərinə endi.
COLS ticarət həcmi nədir?
COLS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 303,96K USD.
COLS bu il daha da yüksələcək?
COLS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COLS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:55 (UTC+8)

Cointel (COLS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

COLS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COLS
COLS
USD
USD

1 COLS = 0,02427 USD

COLS Ticarəti Edin

COLS/USDT
$0,02428
$0,02428$0,02428
-0,85%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

