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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Collect on Fanable üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Collect on Fanable üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Collect on Fanable (COLLECT) texniki analizi

Bugünkü Collect on Fanable (COLLECT) texniki analizi

Collect on Fanable analizi səhifəsi COLLECT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Collect on Fanable analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Collect on Fanable (COLLECT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0531---3,14%+15,45%+3,08%
Collect on Fanable qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Collect on Fanable texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Collect on Fanable anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05335
0,05332
R2
0,05332
0,05329
R1
0,05327
0,05328
PP
0,05325
0,05325
S1
0,0532
0,05321
S2
0,05317
0,0532
S3
0,05312
0,05317

Collect on Fanable bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,22M
$3,03 M
$3,24 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,74 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,77 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Collect on Fanable kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCOLLECTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Collect on Fanable haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Collect on Fanable (COLLECT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Collect on Fanable qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
COLLECT/USDT
$0,05315
$0,05315$0,05315
-4,44%
1.64M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

COLLECT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COLLECT
COLLECT
USD
USD

1 COLLECT = 0,0531 USD

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