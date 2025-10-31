Bugünkü canlı Coinbase xStock qiyməti 344.23 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COINX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COINX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Coinbase xStock qiyməti 344.23 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COINX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COINX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Coinbase xStock Logosu

Coinbase xStock qiyməti(COINX)

1 COINX / USD Canlı Qiyməti:

$344,27
$344,27$344,27
+2,27%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:48 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 326,94
$ 326,94$ 326,94
24 saat Aşağı
$ 352,82
$ 352,82$ 352,82
24 saat Yüksək

$ 326,94
$ 326,94$ 326,94

$ 352,82
$ 352,82$ 352,82

$ 444,5539034948311
$ 444,5539034948311$ 444,5539034948311

$ 292,4649785882087
$ 292,4649785882087$ 292,4649785882087

+1,10%

+2,27%

+5,75%

+5,75%

Coinbase xStock (COINX) canlı qiyməti $ 344,23. COINX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 326,94 və ən yüksək $ 352,82 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COINX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 444,5539034948311, ən aşağı qiyməti isə $ 292,4649785882087 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COINX son bir saat ərzində +1,10%, 24 saat ərzində +2,27% və son 7 gündə isə +5,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Coinbase xStock (COINX) Bazar Məlumatları

No.1177

$ 9,29M
$ 9,29M$ 9,29M

$ 79,17K
$ 79,17K$ 79,17K

$ 9,29M
$ 9,29M$ 9,29M

27,00K
27,00K 27,00K

--
----

26.999,9965318
26.999,9965318 26.999,9965318

SOL

Coinbase xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,29M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 79,17K təşkil edir. COINX üzrə dövriyyədə olan təklif 27,00K, ümumi təklif isə 26999.9965318 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,29M təşkil edir.

Coinbase xStock (COINX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Coinbase xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +7,6415+2,27%
30 Gün$ +9,38+2,80%
60 Gün$ +39,74+13,05%
90 Gün$ +30,98+9,88%
Bugünkü Coinbase xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün COINX $ +7,6415 (+2,27%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Coinbase xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +9,38 (+2,80%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Coinbase xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə COINX $ +39,74 (+13,05%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Coinbase xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +30,98 (+9,88%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Coinbase xStock (COINX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Coinbase xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Coinbase xStock (COINX) Nədir?

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Coinbase xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- COINX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Coinbase xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Coinbase xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Coinbase xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Coinbase xStock (COINX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Coinbase xStock (COINX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Coinbase xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Coinbase xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Coinbase xStock (COINX) Tokenomikası

Coinbase xStock (COINX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COINX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Coinbase xStock (COINX) necə alınır?

Necə Coinbase xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Coinbase xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

COINX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Coinbase xStock(COINX) / VND
9.058.412,45
1 Coinbase xStock(COINX) / AUD
A$523,2296
1 Coinbase xStock(COINX) / GBP
258,1725
1 Coinbase xStock(COINX) / EUR
296,0378
1 Coinbase xStock(COINX) / USD
$344,23
1 Coinbase xStock(COINX) / MYR
RM1.442,3237
1 Coinbase xStock(COINX) / TRY
14.467,9869
1 Coinbase xStock(COINX) / JPY
¥52.667,19
1 Coinbase xStock(COINX) / ARS
ARS$495.291,8932
1 Coinbase xStock(COINX) / RUB
27.517,7462
1 Coinbase xStock(COINX) / INR
30.509,1049
1 Coinbase xStock(COINX) / IDR
Rp5.643.113,8512
1 Coinbase xStock(COINX) / PHP
20.271,7047
1 Coinbase xStock(COINX) / EGP
￡E.16.254,5406
1 Coinbase xStock(COINX) / BRL
R$1.851,9574
1 Coinbase xStock(COINX) / CAD
C$478,4797
1 Coinbase xStock(COINX) / BDT
42.085,5598
1 Coinbase xStock(COINX) / NGN
498.159,3291
1 Coinbase xStock(COINX) / COP
$1.334.221,7108
1 Coinbase xStock(COINX) / ZAR
R.5.941,4098
1 Coinbase xStock(COINX) / UAH
14.454,2177
1 Coinbase xStock(COINX) / TZS
T.Sh.845.773,11
1 Coinbase xStock(COINX) / VES
Bs76.074,83
1 Coinbase xStock(COINX) / CLP
$324.264,66
1 Coinbase xStock(COINX) / PKR
Rs97.127,9368
1 Coinbase xStock(COINX) / KZT
182.614,015
1 Coinbase xStock(COINX) / THB
฿11.115,1867
1 Coinbase xStock(COINX) / TWD
NT$10.581,6302
1 Coinbase xStock(COINX) / AED
د.إ1.263,3241
1 Coinbase xStock(COINX) / CHF
Fr275,384
1 Coinbase xStock(COINX) / HKD
HK$2.671,2248
1 Coinbase xStock(COINX) / AMD
֏131.785,0132
1 Coinbase xStock(COINX) / MAD
.د.م3.187,5698
1 Coinbase xStock(COINX) / MXN
$6.375,1396
1 Coinbase xStock(COINX) / SAR
ريال1.290,8625
1 Coinbase xStock(COINX) / ETB
Br52.925,3625
1 Coinbase xStock(COINX) / KES
KSh44.471,0737
1 Coinbase xStock(COINX) / JOD
د.أ244,05907
1 Coinbase xStock(COINX) / PLN
1.259,8818
1 Coinbase xStock(COINX) / RON
лв1.511,1697
1 Coinbase xStock(COINX) / SEK
kr3.246,0889
1 Coinbase xStock(COINX) / BGN
лв581,7487
1 Coinbase xStock(COINX) / HUF
Ft115.551,1264
1 Coinbase xStock(COINX) / CZK
7.239,1569
1 Coinbase xStock(COINX) / KWD
د.ك105,33438
1 Coinbase xStock(COINX) / ILS
1.118,7475
1 Coinbase xStock(COINX) / BOB
Bs2.378,6293
1 Coinbase xStock(COINX) / AZN
585,191
1 Coinbase xStock(COINX) / TJS
SM3.166,916
1 Coinbase xStock(COINX) / GEL
932,8633
1 Coinbase xStock(COINX) / AOA
Kz315.517,7757
1 Coinbase xStock(COINX) / BHD
.د.ب129,43048
1 Coinbase xStock(COINX) / BMD
$344,23
1 Coinbase xStock(COINX) / DKK
kr2.220,2835
1 Coinbase xStock(COINX) / HNL
L9.039,4798
1 Coinbase xStock(COINX) / MUR
15.655,5804
1 Coinbase xStock(COINX) / NAD
$5.927,6406
1 Coinbase xStock(COINX) / NOK
kr3.459,5115
1 Coinbase xStock(COINX) / NZD
$598,9602
1 Coinbase xStock(COINX) / PAB
B/.344,23
1 Coinbase xStock(COINX) / PGK
K1.452,6506
1 Coinbase xStock(COINX) / QAR
ر.ق1.252,9972
1 Coinbase xStock(COINX) / RSD
дин.34.849,8452
1 Coinbase xStock(COINX) / UZS
soʻm4.147.348,4437
1 Coinbase xStock(COINX) / ALL
L28.787,9549
1 Coinbase xStock(COINX) / ANG
ƒ616,1717
1 Coinbase xStock(COINX) / AWG
ƒ619,614
1 Coinbase xStock(COINX) / BBD
$688,46
1 Coinbase xStock(COINX) / BAM
KM578,3064
1 Coinbase xStock(COINX) / BIF
Fr1.018.232,34
1 Coinbase xStock(COINX) / BND
$447,499
1 Coinbase xStock(COINX) / BSD
$344,23
1 Coinbase xStock(COINX) / JMD
$55.038,9347
1 Coinbase xStock(COINX) / KHR
1.382.448,3338
1 Coinbase xStock(COINX) / KMF
Fr145.609,29
1 Coinbase xStock(COINX) / LAK
7.483.260,7199
1 Coinbase xStock(COINX) / LKR
රු104.787,0543
1 Coinbase xStock(COINX) / MDL
L5.810,6024
1 Coinbase xStock(COINX) / MGA
Ar1.543.630,589
1 Coinbase xStock(COINX) / MOP
P2.753,84
1 Coinbase xStock(COINX) / MVR
5.266,719
1 Coinbase xStock(COINX) / MWK
MK597.621,1453
1 Coinbase xStock(COINX) / MZN
MT21.996,297
1 Coinbase xStock(COINX) / NPR
रु48.832,4678
1 Coinbase xStock(COINX) / PYG
2.441.279,16
1 Coinbase xStock(COINX) / RWF
Fr499.477,73
1 Coinbase xStock(COINX) / SBD
$2.833,0129
1 Coinbase xStock(COINX) / SCR
4.846,7584
1 Coinbase xStock(COINX) / SRD
$13.338,9125
1 Coinbase xStock(COINX) / SVC
$3.012,0125
1 Coinbase xStock(COINX) / SZL
L5.927,6406
1 Coinbase xStock(COINX) / TMT
m1.204,805
1 Coinbase xStock(COINX) / TND
د.ت1.011,34774
1 Coinbase xStock(COINX) / TTD
$2.330,4371
1 Coinbase xStock(COINX) / UGX
Sh1.199.297,32
1 Coinbase xStock(COINX) / XAF
Fr194.834,18
1 Coinbase xStock(COINX) / XCD
$929,421
1 Coinbase xStock(COINX) / XOF
Fr194.834,18
1 Coinbase xStock(COINX) / XPF
Fr35.455,69
1 Coinbase xStock(COINX) / BWP
P4.612,682
1 Coinbase xStock(COINX) / BZD
$691,9023
1 Coinbase xStock(COINX) / CVE
$32.743,1576
1 Coinbase xStock(COINX) / DJF
Fr60.928,71
1 Coinbase xStock(COINX) / DOP
$22.089,2391
1 Coinbase xStock(COINX) / DZD
د.ج44.732,6885
1 Coinbase xStock(COINX) / FJD
$777,9598
1 Coinbase xStock(COINX) / GNF
Fr2.993.079,85
1 Coinbase xStock(COINX) / GTQ
Q2.636,8018
1 Coinbase xStock(COINX) / GYD
$72.057,6659
1 Coinbase xStock(COINX) / ISK
kr43.028,75

Coinbase xStock Mənbəyi

Coinbase xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Coinbase xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Coinbase xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Coinbase xStock (COINX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COINX qiyməti 344,23 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COINX / USD cari qiyməti nədir?
COINX / USD cari qiyməti $ 344,23 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Coinbase xStock üçün bazar dəyəri nədir?
COINX üçün bazar dəyəri $ 9,29M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COINX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COINX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 27,00K USD təşkil edir.
COINX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COINX ATH qiyməti olan 444,5539034948311 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COINX qiyməti (ATL) nədir?
COINX ATL qiyməti olan 292,4649785882087 USD dəyərinə endi.
COINX ticarət həcmi nədir?
COINX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 79,17K USD.
COINX bu il daha da yüksələcək?
COINX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COINX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:48 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

