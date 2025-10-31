Bugünkü canlı Coinbase qiyməti 344.01 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COINON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COINON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Coinbase qiyməti 344.01 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COINON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COINON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Akademiya

Coinbase Logosu

1 COINON / USD Canlı Qiyməti:

$344,04

+2,28%1D
Coinbase (COINON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:41 (UTC+8)

Coinbase (COINON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,58%

+2,28%

+5,60%

+5,60%

Coinbase (COINON) canlı qiyməti $ 344,01. COINON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 326,06 və ən yüksək $ 351,54 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COINON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 398,53963644307055, ən aşağı qiyməti isə $ 293,6694422926958 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COINON son bir saat ərzində +0,58%, 24 saat ərzində +2,28% və son 7 gündə isə +5,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Coinbase (COINON) Bazar Məlumatları

No.2575

ETH

Coinbase üzrə cari Bazar Dəyəri $ 456,77K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 62,35K təşkil edir. COINON üzrə dövriyyədə olan təklif 1,33K, ümumi təklif isə 1327.77135363 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 456,77K təşkil edir.

Coinbase (COINON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Coinbase qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +7,6693+2,28%
30 Gün$ +9,3+2,77%
60 Gün$ +94,01+37,60%
90 Gün$ +94,01+37,60%
Bugünkü Coinbase Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün COINON $ +7,6693 (+2,28%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Coinbase 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +9,3 (+2,77%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Coinbase 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə COINON $ +94,01 (+37,60%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Coinbase 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +94,01 (+37,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Coinbase (COINON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Coinbase Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Coinbase (COINON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Coinbase MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Coinbase investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- COINON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Coinbase haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Coinbase satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Coinbase Qiymət Proqnozu (USD)

Coinbase (COINON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Coinbase (COINON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Coinbase üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Coinbase qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Coinbase (COINON) Tokenomikası

Coinbase (COINON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COINON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Coinbase (COINON) necə alınır?

Necə Coinbase alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Coinbase Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

COINON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Coinbase(COINON) / VND
9.052.623,15
1 Coinbase(COINON) / AUD
A$522,8952
1 Coinbase(COINON) / GBP
258,0075
1 Coinbase(COINON) / EUR
295,8486
1 Coinbase(COINON) / USD
$344,01
1 Coinbase(COINON) / MYR
RM1.441,4019
1 Coinbase(COINON) / TRY
14.458,7403
1 Coinbase(COINON) / JPY
¥52.633,53
1 Coinbase(COINON) / ARS
ARS$494.975,3484
1 Coinbase(COINON) / RUB
27.500,1594
1 Coinbase(COINON) / INR
30.489,6063
1 Coinbase(COINON) / IDR
Rp5.639.507,2944
1 Coinbase(COINON) / PHP
20.258,7489
1 Coinbase(COINON) / EGP
￡E.16.244,1522
1 Coinbase(COINON) / BRL
R$1.850,7738
1 Coinbase(COINON) / CAD
C$478,1739
1 Coinbase(COINON) / BDT
42.058,6626
1 Coinbase(COINON) / NGN
497.840,9517
1 Coinbase(COINON) / COP
$1.333.368,9996
1 Coinbase(COINON) / ZAR
R.5.937,6126
1 Coinbase(COINON) / UAH
14.444,9799
1 Coinbase(COINON) / TZS
T.Sh.845.232,57
1 Coinbase(COINON) / VES
Bs76.026,21
1 Coinbase(COINON) / CLP
$324.057,42
1 Coinbase(COINON) / PKR
Rs97.065,8616
1 Coinbase(COINON) / KZT
182.497,305
1 Coinbase(COINON) / THB
฿11.108,0829
1 Coinbase(COINON) / TWD
NT$10.574,8674
1 Coinbase(COINON) / AED
د.إ1.262,5167
1 Coinbase(COINON) / CHF
Fr275,208
1 Coinbase(COINON) / HKD
HK$2.669,5176
1 Coinbase(COINON) / AMD
֏131.700,7884
1 Coinbase(COINON) / MAD
.د.م3.185,5326
1 Coinbase(COINON) / MXN
$6.371,0652
1 Coinbase(COINON) / SAR
ريال1.290,0375
1 Coinbase(COINON) / ETB
Br52.891,5375
1 Coinbase(COINON) / KES
KSh44.442,6519
1 Coinbase(COINON) / JOD
د.أ243,90309
1 Coinbase(COINON) / PLN
1.259,0766
1 Coinbase(COINON) / RON
лв1.510,2039
1 Coinbase(COINON) / SEK
kr3.244,0143
1 Coinbase(COINON) / BGN
лв581,3769
1 Coinbase(COINON) / HUF
Ft115.477,2768
1 Coinbase(COINON) / CZK
7.234,5303
1 Coinbase(COINON) / KWD
د.ك105,26706
1 Coinbase(COINON) / ILS
1.118,0325
1 Coinbase(COINON) / BOB
Bs2.377,1091
1 Coinbase(COINON) / AZN
584,817
1 Coinbase(COINON) / TJS
SM3.164,892
1 Coinbase(COINON) / GEL
932,2671
1 Coinbase(COINON) / AOA
Kz315.316,1259
1 Coinbase(COINON) / BHD
.د.ب129,34776
1 Coinbase(COINON) / BMD
$344,01
1 Coinbase(COINON) / DKK
kr2.218,8645
1 Coinbase(COINON) / HNL
L9.033,7026
1 Coinbase(COINON) / MUR
15.645,5748
1 Coinbase(COINON) / NAD
$5.923,8522
1 Coinbase(COINON) / NOK
kr3.457,3005
1 Coinbase(COINON) / NZD
$598,5774
1 Coinbase(COINON) / PAB
B/.344,01
1 Coinbase(COINON) / PGK
K1.451,7222
1 Coinbase(COINON) / QAR
ر.ق1.252,1964
1 Coinbase(COINON) / RSD
дин.34.827,5724
1 Coinbase(COINON) / UZS
soʻm4.144.697,8419
1 Coinbase(COINON) / ALL
L28.769,5563
1 Coinbase(COINON) / ANG
ƒ615,7779
1 Coinbase(COINON) / AWG
ƒ619,218
1 Coinbase(COINON) / BBD
$688,02
1 Coinbase(COINON) / BAM
KM577,9368
1 Coinbase(COINON) / BIF
Fr1.017.581,58
1 Coinbase(COINON) / BND
$447,213
1 Coinbase(COINON) / BSD
$344,01
1 Coinbase(COINON) / JMD
$55.003,7589
1 Coinbase(COINON) / KHR
1.381.564,8006
1 Coinbase(COINON) / KMF
Fr145.516,23
1 Coinbase(COINON) / LAK
7.478.478,1113
1 Coinbase(COINON) / LKR
රු104.720,0841
1 Coinbase(COINON) / MDL
L5.806,8888
1 Coinbase(COINON) / MGA
Ar1.542.644,043
1 Coinbase(COINON) / MOP
P2.752,08
1 Coinbase(COINON) / MVR
5.263,353
1 Coinbase(COINON) / MWK
MK597.239,2011
1 Coinbase(COINON) / MZN
MT21.982,239
1 Coinbase(COINON) / NPR
रु48.801,2586
1 Coinbase(COINON) / PYG
2.439.718,92
1 Coinbase(COINON) / RWF
Fr499.158,51
1 Coinbase(COINON) / SBD
$2.831,2023
1 Coinbase(COINON) / SCR
4.843,6608
1 Coinbase(COINON) / SRD
$13.330,3875
1 Coinbase(COINON) / SVC
$3.010,0875
1 Coinbase(COINON) / SZL
L5.923,8522
1 Coinbase(COINON) / TMT
m1.204,035
1 Coinbase(COINON) / TND
د.ت1.010,70138
1 Coinbase(COINON) / TTD
$2.328,9477
1 Coinbase(COINON) / UGX
Sh1.198.530,84
1 Coinbase(COINON) / XAF
Fr194.709,66
1 Coinbase(COINON) / XCD
$928,827
1 Coinbase(COINON) / XOF
Fr194.709,66
1 Coinbase(COINON) / XPF
Fr35.433,03
1 Coinbase(COINON) / BWP
P4.609,734
1 Coinbase(COINON) / BZD
$691,4601
1 Coinbase(COINON) / CVE
$32.722,2312
1 Coinbase(COINON) / DJF
Fr60.889,77
1 Coinbase(COINON) / DOP
$22.075,1217
1 Coinbase(COINON) / DZD
د.ج44.704,0995
1 Coinbase(COINON) / FJD
$777,4626
1 Coinbase(COINON) / GNF
Fr2.991.166,95
1 Coinbase(COINON) / GTQ
Q2.635,1166
1 Coinbase(COINON) / GYD
$72.011,6133
1 Coinbase(COINON) / ISK
kr43.001,25

Coinbase Mənbəyi

Coinbase haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Coinbase Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Coinbase Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Coinbase (COINON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COINON qiyməti 344,01 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COINON / USD cari qiyməti nədir?
COINON / USD cari qiyməti $ 344,01 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Coinbase üçün bazar dəyəri nədir?
COINON üçün bazar dəyəri $ 456,77K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COINON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COINON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,33K USD təşkil edir.
COINON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COINON ATH qiyməti olan 398,53963644307055 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COINON qiyməti (ATL) nədir?
COINON ATL qiyməti olan 293,6694422926958 USD dəyərinə endi.
COINON ticarət həcmi nədir?
COINON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 62,35K USD.
COINON bu il daha da yüksələcək?
COINON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COINON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:41 (UTC+8)

Coinbase (COINON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

