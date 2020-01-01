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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ChainOpera AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ChainOpera AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

COAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü ChainOpera AI (COAI) texniki analizi

Bugünkü ChainOpera AI (COAI) texniki analizi

ChainOpera AI analizi səhifəsi COAI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ChainOpera AI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ChainOpera AI (COAI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0.3038---22.84%-1.56%+0.16%
ChainOpera AI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ChainOpera AI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ChainOpera AI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 3
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 2Alış 4
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0.3044
0.3043
R2
0.3043
0.3043
R1
0.3043
0.3043
PP
0.3042
0.3042
S1
0.3042
0.3042
S2
0.3041
0.3042
S3
0.3041
0.3041

ChainOpera AI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0.38M
$4.05 M
$4.43 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0.01M
3 günlük aktiv alışlar
$0.53 M
3 günlük aktiv satışlar
$0.52 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0.06M
7 günlük aktiv alışlar
$1.96 M
7 günlük aktiv satışlar
$1.90 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ChainOpera AI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCOAIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ChainOpera AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ChainOpera AI (COAI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ChainOpera AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
COAI/USDT
$0.3034
$0.3034$0.3034
-3.30%
324.03K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

COAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0.3038 USD

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