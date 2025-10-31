Bugünkü canlı Alliance Games qiyməti 0.00447 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Alliance Games qiyməti 0.00447 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Alliance Games Logosu

Alliance Games qiyməti(COA)

1 COA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00447
-3,03%1D
USD
Alliance Games (COA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:27 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0044
24 saat Aşağı
$ 0,0051
24 saat Yüksək

$ 0,0044
$ 0,0051
$ 0,03474769210606202
$ 0,003300711612594677
+1,59%

-3,03%

-18,44%

-18,44%

Alliance Games (COA) canlı qiyməti $ 0,00447. COA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0044 və ən yüksək $ 0,0051 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03474769210606202, ən aşağı qiyməti isə $ 0,003300711612594677 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COA son bir saat ərzində +1,59%, 24 saat ərzində -3,03% və son 7 gündə isə -18,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Alliance Games (COA) Bazar Məlumatları

No.1827

$ 1,85M
$ 2,34K
$ 8,94M
414,42M
2.000.000.000
2.000.000.000
20,72%

BSC

Alliance Games üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,85M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,34K təşkil edir. COA üzrə dövriyyədə olan təklif 414,42M, ümumi təklif isə 2000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,94M təşkil edir.

Alliance Games (COA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Alliance Games qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0001397-3,03%
30 Gün$ +0,00108+31,85%
60 Gün$ +0,00005+1,13%
90 Gün$ -0,00473-51,42%
Bugünkü Alliance Games Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün COA $ -0,0001397 (-3,03%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Alliance Games 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,00108 (+31,85%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Alliance Games 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə COA $ +0,00005 (+1,13%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Alliance Games 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00473 (-51,42%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Alliance Games (COA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Alliance Games Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Alliance Games (COA) Nədir?

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Alliance Games investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- COA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Alliance Games haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Alliance Games satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Alliance Games Qiymət Proqnozu (USD)

Alliance Games (COA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Alliance Games (COA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Alliance Games üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Alliance Games qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Alliance Games (COA) Tokenomikası

Alliance Games (COA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Alliance Games (COA) necə alınır?

Necə Alliance Games alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Alliance Games Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

COA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Alliance Games(COA) / VND
117,62805
A$0,0067944
0,0033525
0,0038442
$0,00447
RM0,0187293
0,1878741
¥0,68391
ARS$6,4316148
0,3573318
0,3961761
Rp73,2786768
0,2632383
￡E.0,2110734
R$0,0240486
C$0,0062133
0,5465022
6,4688499
$17,3255412
R.0,0771522
0,1876953
T.Sh.10,98279
Bs0,98787
$4,21074
Rs1,2612552
2,371335
฿0,1443363
NT$0,1374078
د.إ0,0164049
Fr0,003576
HK$0,0346872
֏1,7112948
.د.م0,0413922
$0,0827844
ريال0,0167625
Br0,6872625
KSh0,5774793
د.أ0,00316923
0,0163602
лв0,0196233
kr0,0421521
лв0,0075543
Ft1,5004896
0,0940041
د.ك0,00136782
0,0145275
Bs0,0308877
0,007599
SM0,041124
0,0121137
Kz4,0971573
.د.ب0,00168072
$0,00447
kr0,0288315
L0,1173822
0,2032956
$0,0769734
kr0,0449235
$0,0077778
B/.0,00447
K0,0188634
ر.ق0,0162708
дин.0,4525428
soʻm53,8554093
L0,3738261
ƒ0,0080013
ƒ0,008046
$0,00894
KM0,0075096
Fr13,22226
$0,005811
$0,00447
$0,7147083
17,9517882
Fr1,89081
97,1739111
රු1,3607127
L0,0754536
Ar20,044821
P0,03576
0,068391
MK7,7604117
MT0,285633
रु0,6341142
31,70124
Fr6,48597
$0,0367881
0,0629376
$0,1732125
$0,0391125
L0,0769734
m0,015645
د.ت0,01313286
$0,0302619
Sh15,57348
Fr2,53002
$0,012069
Fr2,53002
Fr0,46041
P0,059898
$0,0089847
$0,4251864
Fr0,79119
$0,2868399
د.ج0,5808765
$0,0101022
Fr38,86665
Q0,0342402
$0,9357051
kr0,55875

Alliance Games Mənbəyi

Alliance Games haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Alliance Games Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Alliance Games Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Alliance Games (COA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COA qiyməti 0,00447 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COA / USD cari qiyməti nədir?
COA / USD cari qiyməti $ 0,00447 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Alliance Games üçün bazar dəyəri nədir?
COA üçün bazar dəyəri $ 1,85M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 414,42M USD təşkil edir.
COA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COA ATH qiyməti olan 0,03474769210606202 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COA qiyməti (ATL) nədir?
COA ATL qiyməti olan 0,003300711612594677 USD dəyərinə endi.
COA ticarət həcmi nədir?
COA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,34K USD.
COA bu il daha da yüksələcək?
COA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COA qiymət proqnozuna baxın.
Alliance Games (COA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

