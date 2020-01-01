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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yei Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yei Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Yei Finance (CLO) texniki analizi

Bugünkü Yei Finance (CLO) texniki analizi

Yei Finance analizi səhifəsi CLO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Yei Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Yei Finance (CLO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,13061--+14,08%-10,51%+100,44%
Yei Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Yei Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Yei Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 1
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1312
0,1311
R2
0,1311
0,131
R1
0,131
0,131
PP
0,1309
0,1309
S1
0,1308
0,1308
S2
0,1307
0,1308
S3
0,1306
0,1307

Yei Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,01M
$6,16 M
$7,17 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,62 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,65 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,65 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,68 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Yei Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCLOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Yei Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Yei Finance (CLO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Yei Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CLO/USDT
$0,13061
$0,13061$0,13061
-9,98%
3.24M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CLO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CLO
CLO
USD
USD

1 CLO = 0,13061 USD

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