Bugünkü canlı Clippy qiyməti 0.001157 USD təşkil edir.CLIPPY bazar həddi 0 USD təşkil edir. CLIPPY - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və digərlərini real vaxt rejimində izləyin!

Clippy qiyməti(CLIPPY)

1 CLIPPY / USD Canlı Qiyməti:

$0.001154
$0.001154$0.001154
+130.80%1D
USD
Clippy (CLIPPY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-01-23 00:02:01 (UTC+8)

Clippy bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Clippy (CLIPPY) qiyməti son 24 saat ərzində olan 130.80% dəyişkənlik ilə $ 0.001157 təşkil edir. Cari CLIPPY - USD konvertasiya dərəcəsi CLIPPY üzrə $ 0.001157 təşkil edir.

Clippy hazırda $ 0.00 bazar kapitallaşması ilə #3786 sıradadır və 0.00 CLIPPY dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində CLIPPY bazar aktivliyini əks etdirən $ 0.0005 (aşağı) və $ 0.001793 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.002493578943262639, ən aşağı isə $ 0.00005534295151714 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində CLIPPY son bir saatda -6.92% və son 7 gündə +131.40% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 29.55K səviyyəsinə çatıb.

Clippy (CLIPPY) Bazar Məlumatları

$ 0.00
$ 29.55K
$ 1.16M
0.00
999,999,890
999,999,890
0.00%

SOL

Clippy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0.00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 29.55K təşkil edir. CLIPPY üzrə dövriyyədə olan təklif 0.00, ümumi təklif isə 999999890 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1.16M təşkil edir.

Clippy qiymət tarixçəsi USD

Clippy (CLIPPY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Clippy qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0.000654+130.80%
30 Gün$ +0.000657+131.40%
60 Gün$ +0.000657+131.40%
90 Gün$ +0.000657+131.40%
Bugünkü Clippy Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CLIPPY $ +0.000654 (+130.80%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Clippy 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0.000657 (+131.40%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Clippy 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CLIPPY $ +0.000657 (+131.40%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Clippy 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0.000657 (+131.40%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Clippy (CLIPPY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Clippy Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Clippy üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Clippy (CLIPPY) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, CLIPPY üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Clippy (CLIPPY) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Clippy qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

2026–2027 ilində Clippy qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Clippy Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə CLIPPY qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Clippy almaq və investisiya qoymaq qaydası

Clippy ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də CLIPPY almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Clippy almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Clippy (CLIPPY) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud 0.00 ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Clippy dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Clippy (CLIPPY) Alınır Təlimatı

Clippy ilə edə biləcəkləriniz

Clippy sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

  • MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    2.800+ tokenlə ultra aşağı komissiyalarla ticarət edin.

    Fyuçers Ticarəti

    Fyuçers Ticarəti

    500x-ə qədər leverec və dərin likvidliklə ticarət edin.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Tokenləri steyk edin və möhtəşəm airdroplar qazanın.

    MEXC Bazara Qədər

    MEXC Bazara Qədər

    Rəsmi siyahıya alınmadan əvvəl yeni tokenləri alın və satın.

Clippy Mənbəyi

Clippy haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Clippy Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Clippy Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-01-23 00:02:01 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

