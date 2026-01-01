Clippy qiyməti(CLIPPY)
Bu gün canlı Clippy (CLIPPY) qiyməti son 24 saat ərzində olan 130.80% dəyişkənlik ilə $ 0.001157 təşkil edir. Cari CLIPPY - USD konvertasiya dərəcəsi CLIPPY üzrə $ 0.001157 təşkil edir.
Clippy hazırda $ 0.00 bazar kapitallaşması ilə #3786 sıradadır və 0.00 CLIPPY dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində CLIPPY bazar aktivliyini əks etdirən $ 0.0005 (aşağı) və $ 0.001793 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.002493578943262639, ən aşağı isə $ 0.00005534295151714 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində CLIPPY son bir saatda -6.92% və son 7 gündə +131.40% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 29.55K səviyyəsinə çatıb.
No.3786
0.00%
SOL
Clippy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0.00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 29.55K təşkil edir. CLIPPY üzrə dövriyyədə olan təklif 0.00, ümumi təklif isə 999999890 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1.16M təşkil edir.
-6.92%
+130.80%
+131.40%
+131.40%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Clippy qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +0.000654
|+130.80%
|30 Gün
|$ +0.000657
|+131.40%
|60 Gün
|$ +0.000657
|+131.40%
|90 Gün
|$ +0.000657
|+131.40%
Bu gün CLIPPY $ +0.000654 (+130.80%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət $ +0.000657 (+131.40%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə CLIPPY $ +0.000657 (+131.40%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0.000657 (+131.40%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
Clippy (CLIPPY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi Clippy Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
2040-cı ildə Clippy qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
Clippy ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də CLIPPY almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Clippy almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Clippy (CLIPPY) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.
Clippy sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir
MEXC-də Clippy (CLIPPY) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.
MEXC-in rəqabətcil ticarət komissiyalarını yoxlayın.
Bundan əlavə, MEXC-in Komissiyasız Festivalı vasitəsilə seçdiyiniz spot tokenləri ilə tamamilə komissiyasız ticarət edə bilərsiniz.
Clippy haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|01-20 22:09:49
|Sektor Yenilikləri
Qızıl qısa müddətdə kəskin yüksəldi, $4,740/oz səviyyəsini aşaraq yeni rekorda çatdı
|01-20 13:14:57
|Sektor Yenilikləri
Trump AB Tarifləri Haqqında Şərh Edir, Qızıl Yeni Rekord Qırır, Bitcoin Qısa Müddətə Düşür
|01-19 16:31:41
|Sektor Yenilikləri
Məxfilik Sektoru Estafet Mitinqi Görür, DUSK Bir Gündə 120%-dən Çox Artır
|01-19 08:14:46
|Sektor Yenilikləri
Avropa və ABŞ Tarif Təhdidləri Yenidən Üzə Çıxır, Kripto Bazarı Bazar Ertəsi Səhər 'Sürətli Çöküş' Yaşayır
|01-19 07:38:00
|Qiymətli Metallar
Spot Qızıl və Gümüş Hər İkisi Yeni Tarix Rekorlarına Çatdı
|01-18 14:28:43
|Sektor Yenilikləri
Kripto Bazarının Əhval-Ruhiyyəsi "Neytral" Olaraq Qalır, Əvvəlki Səviyyələrdən Ümumi Bərpanı Göstərir
Leverecli CLIPPY uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də CLIPPY USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.
Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Clippy qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.
MEXC-də əlçatan olan bazar məlumatları ilə ən yaxşı kriptovalyutalar
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Bu günün ən çox yüksələnləri
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Miqdar
1 CLIPPY = 0.001157 USD