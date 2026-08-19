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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tokenbot üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tokenbot üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CLANKER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CLANKER Qiymət Məlumatları

CLANKER nədir

CLANKER Rəsmi Veb-saytı

CLANKER Tokenomikası

CLANKER Qiymət Proqnozu

CLANKER Qiymət Tarixçəsi

CLANKER Alış Bələdçisi

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CLANKER USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü tokenbot (CLANKER) texniki analizi

Bugünkü tokenbot (CLANKER) texniki analizi

tokenbot analizi səhifəsi CLANKER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda tokenbot analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

tokenbot (CLANKER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$12,13---4,79%-11,27%-48,89%
tokenbot qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Tokenbot texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Tokenbot anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 0
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
12,2199
12,2
R2
12,2
12,1885
R1
12,19
12,1814
PP
12,17
12,17
S1
12,16
12,1585
S2
12,14
12,1514
S3
12,13
12,14

Tokenbot bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,03M
$1,92 M
$1,88 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tokenbot kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCLANKERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M12,17
2026-08-18-$0,01 M12,20
2026-08-17-$0,01 M12,59
2026-08-16$0,01 M12,92
2026-08-15$0,01 M12,81

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

tokenbot haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də tokenbot (CLANKER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı tokenbot qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CLANKER/USDT
$12,15
$12,15$12,15
-0,49%
5.94K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CLANKER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 12,13 USD

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