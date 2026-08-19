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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Just a chill guy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Just a chill guy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CHILLGUY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CHILLGUY Qiymət Məlumatları

CHILLGUY nədir

CHILLGUY Rəsmi Veb-saytı

CHILLGUY Tokenomikası

CHILLGUY Qiymət Proqnozu

CHILLGUY Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Just a chill guy (CHILLGUY) texniki analizi

Bugünkü Just a chill guy (CHILLGUY) texniki analizi

Just a chill guy analizi səhifəsi CHILLGUY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Just a chill guy analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Just a chill guy (CHILLGUY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,010805---0,59%+13,84%-23,05%
Just a chill guy qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Just a chill guy texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Just a chill guy anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 8
Neytral 7
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01083
0,01082
R2
0,01082
0,01082
R1
0,01082
0,01082
PP
0,01081
0,01081
S1
0,01081
0,01081
S2
0,0108
0,01081
S3
0,0108
0,0108

Just a chill guy bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,27M
$8,85 M
$9,12 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Just a chill guy kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCHILLGUYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,01
2026-08-18$0,03 M0,01
2026-08-17-$0,01 M0,01
2026-08-16-$0,01 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Just a chill guy haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Just a chill guy (CHILLGUY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Just a chill guy qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CHILLGUY/USDT
$0,010805
$0,010805$0,010805
-1,49%
5.29M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CHILLGUY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CHILLGUY
CHILLGUY
USD
USD

1 CHILLGUY = 0,010805 USD

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