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Bugünkü Just a chill guy (CHILLGUY) texniki analizi
Just a chill guy (CHILLGUY) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,010805
|--
|-0,59%
|+13,84%
|-23,05%
Just a chill guy texniki göstəriciləri
Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Just a chill guy anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.
|Dəyişən ortalamalar:
|Güclü alış
|Satış 1
|Neytral 4
|Alış 9
|Texniki göstəricilər:
|Satış
|Satış 7
|Neytral 3
|Alış 2
Just a chill guy bazar siqnalları
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Just a chill guy kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|$0,04 M
|0,01
|2026-08-18
|$0,03 M
|0,01
|2026-08-17
|-$0,01 M
|0,01
|2026-08-16
|-$0,01 M
|0,01
|2026-08-15
|-$0,01 M
|0,01
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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