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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Chintai Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Chintai Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CHEX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CHEX Qiymət Məlumatları

CHEX nədir

CHEX Whitepaper

CHEX Rəsmi Veb-saytı

CHEX Tokenomikası

CHEX Qiymət Proqnozu

CHEX Qiymət Tarixçəsi

CHEX Alış Bələdçisi

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Bugünkü Chintai Network (CHEX) texniki analizi

Bugünkü Chintai Network (CHEX) texniki analizi

Chintai Network analizi səhifəsi CHEX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Chintai Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Chintai Network (CHEX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,008658---4,34%-24,32%-53,53%
Chintai Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Chintai Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCHEXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Chintai Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Chintai Network (CHEX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Chintai Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CHEX/USDT
$0,008658
$0,008658$0,008658
+5,55%
6.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CHEX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CHEX
CHEX
USD
USD

1 CHEX = 0,008658 USD

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