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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Centrifuge üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Centrifuge üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Centrifuge (CFG) texniki analizi

Bugünkü Centrifuge (CFG) texniki analizi

Centrifuge analizi səhifəsi CFG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Centrifuge analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Centrifuge (CFG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,148---5,80%-12,17%-51,26%
Centrifuge qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Centrifuge texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Centrifuge anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 3
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1479
0,1478
R2
0,1478
0,1478
R1
0,1478
0,1478
PP
0,1477
0,1477
S1
0,1477
0,1477
S2
0,1476
0,1477
S3
0,1476
0,1476

Centrifuge bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,05M
$1,56 M
$1,61 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Centrifuge kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCFGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,15
2026-08-18$0,03 M0,16
2026-08-17$0,06 M0,16
2026-08-16$0,02 M0,16
2026-08-15$0,12 M0,15

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Centrifuge haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Centrifuge (CFG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Centrifuge qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CFG/USDT
$0,148
$0,148$0,148
-6,80%
545.45K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CFG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CFG
CFG
USD
USD

1 CFG = 0,148 USD

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