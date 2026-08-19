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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Concordium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Concordium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CCD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CCD Qiymət Məlumatları

CCD nədir

CCD Whitepaper

CCD Rəsmi Veb-saytı

CCD Tokenomikası

CCD Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Concordium (CCD) texniki analizi

Bugünkü Concordium (CCD) texniki analizi

Concordium analizi səhifəsi CCD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Concordium analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Concordium (CCD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003397--+4,78%-4,26%-33,79%
Concordium qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Concordium kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCCDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Concordium haqqında daha çox məlumat əldə edin

CCD USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli CCD uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də CCD USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

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Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Concordium qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CCD/USDT
$0,003397
$0,003397$0,003397
-0,77%
31.96M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CCD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

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USD
USD

1 CCD = 0,003397 USD

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