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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Canton Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Canton Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Canton Network (CC) texniki analizi

Bugünkü Canton Network (CC) texniki analizi

Canton Network analizi səhifəsi CC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Canton Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Canton Network (CC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,09013---10,23%-29,23%-42,02%
Canton Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Canton Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Canton Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 2
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,08992
0,08991
R2
0,08991
0,0899
R1
0,0899
0,0899
PP
0,08989
0,08989
S1
0,08988
0,08988
S2
0,08987
0,08988
S3
0,08986
0,08987

Canton Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,67M
$5,82 M
$6,49 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,32 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,29 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,05M
7 günlük aktiv alışlar
$0,72 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,67 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Canton Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,09
2026-08-18$0,03 M0,09
2026-08-17-$0,25 M0,09
2026-08-16$0,01 M0,10
2026-08-15-$0,29 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Canton Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Canton Network (CC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Canton Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CC/USDT
$0,09013
$0,09013$0,09013
-1,14%
2.42M (USDT)
CC/USDC
$0,09002
$0,09002$0,09002
-1,05%
676.38K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CC
CC
USD
USD

1 CC = 0,09013 USD

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