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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Catizen üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Catizen üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CATI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CATI Qiymət Məlumatları

CATI nədir

CATI Whitepaper

CATI Rəsmi Veb-saytı

CATI Tokenomikası

CATI Qiymət Proqnozu

CATI Qiymət Tarixçəsi

CATI Alış Bələdçisi

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Bugünkü Catizen (CATI) texniki analizi

Bugünkü Catizen (CATI) texniki analizi

Catizen analizi səhifəsi CATI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Catizen analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Catizen (CATI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04848--+9,95%+24,53%-3,93%
Catizen qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Catizen texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Catizen anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 3
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 1Alış 6
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04817
0,04816
R2
0,04816
0,04815
R1
0,04815
0,04815
PP
0,04814
0,04814
S1
0,04813
0,04813
S2
0,04812
0,04813
S3
0,04811
0,04812

Catizen bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,73M
$7,35 M
$8,08 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,16 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,56 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,56 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Catizen kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCATIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,05
2026-08-18$0,01 M0,05
2026-08-17$0,00 M0,05
2026-08-16-$0,04 M0,05
2026-08-15-$0,02 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Catizen haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Catizen (CATI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Catizen qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CATI/USDT
$0,04848
$0,04848$0,04848
+1,18%
1.18M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CATI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CATI
CATI
USD
USD

1 CATI = 0,04848 USD

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