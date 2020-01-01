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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Catecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Catecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CATE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CATE Qiymət Məlumatları

CATE nədir

CATE Tokenomikası

CATE Qiymət Proqnozu

CATE Qiymət Tarixçəsi

CATE Alış Bələdçisi

CATE / Fiat Valyuta Çevirən

CATE Spot

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Bugünkü Catecoin (CATE) texniki analizi

Bugünkü Catecoin (CATE) texniki analizi

Catecoin analizi səhifəsi CATE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Catecoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Catecoin (CATE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,011053---35,56%+636,86%+636,86%
Catecoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Catecoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Catecoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 3
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 0Alış 7
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,011137
0,011137
R2
0,011137
0,011135
R1
0,011134
0,011135
PP
0,011134
0,011134
S1
0,011132
0,011132
S2
0,011131
0,011132
S3
0,011129
0,011131

Catecoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,04M
$0,04 M
$0,07 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,43 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,42 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$2,60 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,58 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Catecoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCATEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Catecoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Catecoin (CATE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Catecoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CATE/USD1
$0,010921
$0,010921$0,010921
-15,50%
4.50M (USDT)
CATE/USDT
$0,011053
$0,011053$0,011053
-12,94%
7.91M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CATE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CATE
CATE
USD
USD

1 CATE = 0,011053 USD

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