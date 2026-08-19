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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Simons Cat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Simons Cat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CAT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Simons Cat (CAT) texniki analizi

Bugünkü Simons Cat (CAT) texniki analizi

Simons Cat analizi səhifəsi CAT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Simons Cat analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Simons Cat (CAT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00000161---5,13%+27,47%-15,45%
Simons Cat qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Simons Cat texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Simons Cat anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 2
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 1Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000001615
0,000001614
R2
0,000001614
0,000001614
R1
0,000001614
0,000001614
PP
0,000001613
0,000001613
S1
0,000001613
0,000001613
S2
0,000001612
0,000001613
S3
0,000001612
0,000001612

Simons Cat bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,71M
$10,39 M
$11,10 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Simons Cat kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCATUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Simons Cat haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Simons Cat (CAT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Simons Cat qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CAT/USDT
$0,00000161
$0,00000161$0,00000161
-2,30%
34.87B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CAT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0,00000161 USD

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