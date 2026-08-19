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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cash Cat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Cash Cat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CASHCAT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CASHCAT Qiymət Məlumatları

CASHCAT nədir

CASHCAT Rəsmi Veb-saytı

CASHCAT Tokenomikası

CASHCAT Qiymət Proqnozu

CASHCAT Qiymət Tarixçəsi

CASHCAT Alış Bələdçisi

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CASHCAT Spot

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Bugünkü Cash Cat (CASHCAT) texniki analizi

Bugünkü Cash Cat (CASHCAT) texniki analizi

Cash Cat analizi səhifəsi CASHCAT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Cash Cat analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Cash Cat (CASHCAT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08893---37,98%+29,31%+255,72%
Cash Cat qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Cash Cat texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Cash Cat anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 2
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,089
0,08897
R2
0,08897
0,08895
R1
0,08895
0,08894
PP
0,08892
0,08892
S1
0,0889
0,0889
S2
0,08887
0,08889
S3
0,08885
0,08887

Cash Cat bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,27M
$0,92 M
$1,19 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,55 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,51 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,69 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,70 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cash Cat kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCASHCATUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,09
2026-08-18$0,00 M0,11
2026-08-17$0,00 M0,10
2026-08-16$0,00 M0,11
2026-08-15$0,00 M0,11

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Cash Cat haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Cash Cat (CASHCAT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Cash Cat qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CASHCAT/USDT
$0,08892
$0,08892$0,08892
-18,70%
8.49M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CASHCAT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CASHCAT
CASHCAT
USD
USD

1 CASHCAT = 0,08893 USD

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