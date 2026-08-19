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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CARV üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CARV üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CARV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CARV Qiymət Məlumatları

CARV nədir

CARV Whitepaper

CARV Rəsmi Veb-saytı

CARV Tokenomikası

CARV Qiymət Proqnozu

CARV Qiymət Tarixçəsi

CARV Alış Bələdçisi

CARV / Fiat Valyuta Çevirən

CARV Spot

CARV USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü CARV (CARV) texniki analizi

Bugünkü CARV (CARV) texniki analizi

CARV analizi səhifəsi CARV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda CARV analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

CARV (CARV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02886---5,10%-6,00%-47,92%
CARV qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

CARV texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış CARV anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 6
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 2Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02888
0,02887
R2
0,02887
0,02887
R1
0,02887
0,02887
PP
0,02886
0,02886
S1
0,02886
0,02886
S2
0,02885
0,02886
S3
0,02885
0,02885

CARV bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,33M
$3,48 M
$3,81 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CARV kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCARVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,03
2026-08-18$0,00 M0,03
2026-08-17$0,01 M0,03
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15$0,01 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CARV haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də CARV (CARV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CARV qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CARV/USDT
$0,02887
$0,02887$0,02887
-1,55%
1.86M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CARV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CARV
CARV
USD
USD

1 CARV = 0,02886 USD

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