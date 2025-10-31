Bugünkü canlı Camp Network qiyməti 0.01165 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Camp Network qiyməti 0.01165 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Camp Network Logosu

Camp Network qiyməti(CAMP)

1 CAMP / USD Canlı Qiyməti:

$0,01163
$0,01163$0,01163
+1,21%1D
USD
Camp Network (CAMP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:17:36 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01096
$ 0,01096$ 0,01096
24 saat Aşağı
$ 0,01288
$ 0,01288$ 0,01288
24 saat Yüksək

$ 0,01096
$ 0,01096$ 0,01096

$ 0,01288
$ 0,01288$ 0,01288

--
----

--
----

+1,30%

+1,21%

-24,40%

-24,40%

Camp Network (CAMP) canlı qiyməti $ 0,01165. CAMP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01096 və ən yüksək $ 0,01288 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CAMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CAMP son bir saat ərzində +1,30%, 24 saat ərzində +1,21% və son 7 gündə isə -24,40% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Camp Network (CAMP) Bazar Məlumatları

--
----

$ 172,38K
$ 172,38K$ 172,38K

$ 116,50M
$ 116,50M$ 116,50M

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

ETH

Camp Network üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 172,38K təşkil edir. CAMP üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 116,50M təşkil edir.

Camp Network (CAMP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Camp Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000139+1,21%
30 Gün$ -0,01972-62,87%
60 Gün$ -0,07175-86,04%
90 Gün$ +0,00165+16,50%
Bugünkü Camp Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CAMP $ +0,000139 (+1,21%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Camp Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01972 (-62,87%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Camp Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CAMP $ -0,07175 (-86,04%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Camp Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00165 (+16,50%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Camp Network (CAMP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Camp Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Camp Network (CAMP) Nədir?

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Camp Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CAMP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Camp Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Camp Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Camp Network Qiymət Proqnozu (USD)

Camp Network (CAMP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Camp Network (CAMP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Camp Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Camp Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Camp Network (CAMP) Tokenomikası

Camp Network (CAMP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CAMP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Camp Network (CAMP) necə alınır?

Necə Camp Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Camp Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CAMP Aktivindən Yerli Valyutalara

Camp Network Mənbəyi

Camp Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Camp Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Camp Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Camp Network (CAMP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CAMP qiyməti 0,01165 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CAMP / USD cari qiyməti nədir?
CAMP / USD cari qiyməti $ 0,01165 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Camp Network üçün bazar dəyəri nədir?
CAMP üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CAMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CAMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
CAMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CAMP ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CAMP qiyməti (ATL) nədir?
CAMP ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
CAMP ticarət həcmi nədir?
CAMP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 172,38K USD.
CAMP bu il daha da yüksələcək?
CAMP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CAMP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:17:36 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

