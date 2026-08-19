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Bugünkü canlı BANX Network qiyməti 0,002595 AZN təşkil edir.BXE bazar həddi 780.627,897405 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində BXE - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı BANX Network qiyməti 0,002595 AZN təşkil edir.BXE bazar həddi 780.627,897405 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində BXE - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

BXE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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BANX Network qiyməti(BXE)

1 BXE / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,0044115
₼0,0044115₼0,0044115
-3,02%1D
AZN
BANX Network (BXE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:05:07 (UTC+8)

BANX Network bugünkü qiyməti

Bu gün canlı BANX Network (BXE) qiyməti son 24 saat ərzində olan 3,02% dəyişkənlik ilə ₼ 0,002595 təşkil edir. Cari BXE - AZN konvertasiya dərəcəsi BXE üzrə ₼ 0,002595 təşkil edir.

BANX Network hazırda ₼ 780,63K bazar kapitallaşması ilə #1951 sıradadır və 300,82M BXE dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində BXE bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,002556 (aşağı) və ₼ 0,002753 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,138736025801211011, ən aşağı isə ₼ 0,004972774358838349 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində BXE son bir saatda -0,54% və son 7 gündə -10,71% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 10,08K səviyyəsinə çatıb.

BANX Network (BXE) Bazar Məlumatları

No.1951

₼ 780,63K
₼ 780,63K₼ 780,63K

₼ 10,08K
₼ 10,08K₼ 10,08K

₼ 1,30M
₼ 1,30M₼ 1,30M

300,82M
300,82M 300,82M

500.000.000
500.000.000 500.000.000

490.000.000
490.000.000 490.000.000

60,16%

XRP

BANX Network üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 780,63K və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 10,08K təşkil edir. BXE üzrə dövriyyədə olan təklif 300,82M, ümumi təklif isə 490000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 1,30M təşkil edir.

BANX Network qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,002556
₼ 0,002556₼ 0,002556
24 saat Aşağı
₼ 0,002753
₼ 0,002753₼ 0,002753
24 saat Yüksək

₼ 0,002556
₼ 0,002556₼ 0,002556

₼ 0,002753
₼ 0,002753₼ 0,002753

₼ 0,138736025801211011
₼ 0,138736025801211011₼ 0,138736025801211011

₼ 0,004972774358838349
₼ 0,004972774358838349₼ 0,004972774358838349

-0,54%

-3,02%

-10,71%

-10,71%

BANX Network (BXE) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün BANX Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,00013738-3,02%
30 Gün₼ -0,000264-9,24%
60 Gün₼ -0,000456-14,95%
90 Gün₼ -0,003408-56,78%
Bugünkü BANX Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BXE ₼ -0,00013738 (-3,02%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

BANX Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,000264 (-9,24%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

BANX Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BXE ₼ -0,000456 (-14,95%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

BANX Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,003408 (-56,78%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

BANX Network (BXE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi BANX Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

BANX Network üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün BANX Network (BXE) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BXE üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün BANX Network (BXE) qiymət proqnozu

2040-cı ildə BANX Network qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində BANX Network qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? BANX Network Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə BXE qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində BANX Network almaq və investisiya qoymaq qaydası

BANX Network ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də BXE almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün BANX Network almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda BANX Network (BXE) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra BANX Network dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə BANX Network (BXE) Alınır Təlimatı

BANX Network ilə edə biləcəkləriniz

BANX Network sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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    Fyuçers Ticarəti

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    500x-ə qədər leverec və dərin likvidliklə ticarət edin.

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MEXC-də olduqca aşağı komissiyalarla treydinq

MEXC-də BANX Network (BXE) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Bazar Yaradıcı
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Bazar Yaradıcı
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BANX Network (BXE) Nədir?

Banx Network is a decentralized media platform built on the XRP Ledger, enabling citizen journalism and on-chain ownership powered by the BXE token.

BANX Network Mənbəyi

BANX Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi BANX Network Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Decentralized Finance (DeFi)XRP Ledger Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BANX Network Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:05:07 (UTC+8)

BANX Network (BXE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

BANX Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

BXE USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli BXE uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də BXE USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də BANX Network (BXE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BANX Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BXE/USDT
₼0,0044132
₼0,0044132₼0,0044132
-2,98%
3.78M (USDT)

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₼0,00000
₼0,00000₼0,00000

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Optiview

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OV

₼0,39185
₼0,39185₼0,39185

-15,56%

Basecat

Basecat

BASECAT

₼0,013702
₼0,013702₼0,013702

-31,63%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

₼0,0639999
₼0,0639999₼0,0639999

+5,47%

KiiChain

KiiChain

KII

₼0,118354
₼0,118354₼0,118354

-9,38%

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₼0,002907
₼0,002907₼0,002907

+256,25%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₼0,00023851
₼0,00023851₼0,00023851

+65,05%

Bitway

Bitway

BTW

₼0,8461818
₼0,8461818₼0,8461818

+28,50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₼1,37258
₼1,37258₼1,37258

+29,74%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₼0,0006698
₼0,0006698₼0,0006698

+57,60%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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AZN

1 BXE = 0,0044114 AZN